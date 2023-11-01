شكرا لقرائتكم خبر عن أضرار شرب اللبن يوميا.. منها ظهور حب الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الحليب أو اللبن أحد أهم السوائل الهامة المفيدة، فهناك الكثير من فوائد اللبن للصحة والجسم، فاللبن هو المشروب الغنى بالكالسيوم وفيتامين د، لذا فهو الخيار الأمثل لبناء العظام وتقويتها وحمايتها من المشكلات.

فوائد شرب اللبن

ومن أبرز فوائد اللبن أيضا أنه يساعد على النمو، ويعزز من صحة الأسنان، كما أنه يساعد على الهضم ويقلل من ألم المعدة وحموضتها وحرقتها، كما أن الحليب لطالما ارتبط بتعزيز صحة القلب، والتقليل من فرص الإصابة بالسكتة الدماغية، وذلك لأنه وجد أن الاعتدال في تناوله يساعد على الاستفادة القصوى من دهونه الصحية.

أضرار شرب اللبن يوميا

ذكر تقرير نشر في موقع eatingwell أن اللبن أحد أهم المشروبات التي تدخل في نظام أغلب الأشخاص بشكل يومى، وأوضح التقرير أيضا أضرار شرب اللبن يوميا، لأن هذا الانتظام في تناوله دون انقطاع يعد اسرافا ، من أهم هذه الأضرار لشرب اللبن بشكل مفرط، هو ظهور حب الشباب على البشرة لدى البعض، فضلا عن أنه يعزز من زيادة حدة الالتهاب في الجسم في حال المبالغة في تناوله بكميات.

أضرار شرب اللبن يوميا

وتابع التقرير موضحا أن اضرار شرب اللبن يوميا تزيد لدى أولئك اللذين يعانون من حساسية اللاكتوز، ولا يستطيعون تحمله، كذلك قد يعرقل تناول اللبن بشكل مبالغ فيه إنقاص الوزن، لأولئك اللي يتبعون أنظمة غذائية معينة بهدف التخلص من الوزن الزائد، ويرجع السبب إلى الدهون والسعرات التي يحتوى عليها اللبن، في التي يربطها البعض بقدراته في زيادة الوزن، أو على الأقل عرقة التخلص من الوزن من خلال أنظمة لدايت والريجيم.