شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب الأنيميا.. نقص الحديد والحمل أبرزها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الأنيميا أو فقر الدم مشكلة صحية يتعرض لها البعض بسبب عدم وجود عدد كافٍ من كريات الدم الحمراء السليمة أو الهيموجلوبين لحمل الأكسجين إلى أنسجة الجسم، وخلال هذا التقرير سنتعرف علي أعراض الإصابة بالأنيميا وفقا لموقع " mayoclinic".

ماذا تعني الأنيميا؟

أكد التقرير أن التعرض لانخفاض في مستويات البروتين في كريات الدم الحمراء التي تحمل الأكسجين، الذي يطلق عليه الهيموجلوبين يعد المؤشر الأساسي لمعرفة الإصابة، فعند الذهاب للقيام بإجراء تحليل صورة الدم يتم تحديد الإصابة بالأنيميا بنائا علي نسبة الهيموجلوبين.

أعراض الإصابة بالأنيميا

يتعرض الشخص لظهور أعراض الإصابة بالأنيميا عندما تسوء نسبة الإصابة، أي تسوء حالة فقر الدم، ومن الأعراض التالي:

-التعب الشديد.

-الضعف وعدم التركيز.

-ضيق التنفس.

-شحوب البشرة.

-عدم انتظام ضربات القلب.

-الدوخة أو الدوار.

-ألم في الصدر.

-برودة أطراف اليدين والقدمين.

-الصداع.

أسباب الإصابة بالأنيميا

هناك أسباب عديدة للإصابة بالأنيميا ومنها:

-عندما لا ينتِج الجسم ما يكفي من الهيموجلوبين أو خلايا الدم الحمراء.

-عندما يؤدي النزيف إلى فقد خلايا الدم الحمراء والهيموجلوبين بسرعة أكبر من القدرة على استبدالهما.

-عندما يدمر الجسم خلايا الدم الحمراء والهيموجلوبين بداخله.

-فقر الدم الناتج عن نقص الحديد.

-الحوامل أكثر عرضة للإصابة بالأنيميا، فيمكن أن تُصاب الحوامل بفقر الدم في حال عدم تناول مكملات الحديد.

-فقر الدم الناتج عن نقص الفيتامينات كنقص فيتامين ب12.

-فقر الدم الناتج عن الالتهاب، قد تسبب الإصابة بالأمراض التهاب مزمن يمنع الجسم من إنتاج ما يكفي من خلايا الدم الحمراء.

فقر الدم المرتبط بمرض نخاع العظم، ويمكن أن تؤثر أمراض، مثل اللوكيميا وتليف نخاع العظم.

وللوقاية من الإصابة بالأنيميا عليك تناول الأطعمة الغنية بالحديد، وفيتامين ب 12، وأخذ المكملات الغذائية الغنية بالحديد.