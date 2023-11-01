أطباء: النظام النباتي “ضار” بالأطفال

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - حذر أخصائيو طب أطفال عالميون من أن اتباع نظام غذائي نباتي للرضع والأطفال الصغار يتفاعل بحساسية شديدة مع نقص العناصر الغذائية.

وقال المتحدث باسم جمعية لأطباء الأطفال والمراهقين في ألمانيا، أكسل غيرشلاور، إن النمو الجيد للجسم والتطور الصحي لجميع الأعضاء، وخاصة الدماغ، بحاجة إلى العديد من العناصر الغذائية بكميات كافية.

وأضاف غيرشلاور أن نقص هذه العناصر يمكن أن يضر بنمو الرضيع وبالتالي بأعضائه الحساسة بشكل خاص، وعلى وجه الخصوص، يمكن أن يكون النمو العصبي والصحة العقلية معرضين للخطر على نطاق واسع ودائم.

وأشار إلى أنه على الأطفال تناول نظام غذائي مختلط مع استهلاك معتدل من اللحوم والمنتجات الحيوانية مثل الحليب والجبن، لأن النظام الغذائي النباتي يفتقر إلى العناصر الغذائية المهمة التي يجب الحصول عليها من مصادر أخرى كما هو الحال مع فيتامين “ب12”.

وشدد على أن الأطفال الأكبر سناً والشباب الذين يتبعون النظام الغذائي النباتي، هم بحاجة إلى مشورة طبية واختبارات دم منتظمة لضمان ومراقبة تناول جميع العناصر الغذائية المهمة، وإذا كانت الأم المرضعة تتبع نظاماً غذائياً نباتياً، فيجب عليها تناول مكملات فيتامين “ب12” ومراقبة قيم الدم لديها.