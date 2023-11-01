شكرا لقرائتكم خبر عن المندى إحدى أكلات سيناء من لحم الجدى.. اعرف فوائده الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المندى أحد أشهر الأكلات فى سيناء، وهى وجبة رئيسية تصنع من لحم الجدي، وهو جدي يتم ذبحه وتفريغه من الأحشاء ويغسل جيدا ثم تضاف إليه خلطة من البصل والثوم والفلفل الأخضر والليمون ثم يتم حشوه بالأرز، فى هذا التقرير نتعرف على فوائد لحم الجدي أحد المكونات الرئيسية لوجبة المندى.

ويصنع أهالى سيناء وجبة المندى داخل براميل مدفونة تحت الأرض بداخلها الفحم ، ويقدم مع الفتة والسلطة وسلطة الطحينة.





فوائد لحم الجدي أهم مكونات وجبة المندىالتيس الصغير أي ذكر الماعز صغير السن، يسمى الجدي ويتميز باللحم طيب المذاق.

ـ وبحسب موقع Health line يقدم لحم الجدى مجموعة متنوعة من الخصائص الغذائية التي يمكن أن تكون جزءًا من نظام غذائي صحي، فهو قليل الدهون والدهون المشبعة، وعلى الرغم من أن الدهون قد لا تمثل مشكلة، إلا أن تناول الكثير منها قد يؤدي إلى استهلاك طاقة إجمالية أكثر من اللازم، نظرًا لأن لحم الجدي خالي من الدهون، فهو مصدر رائع للبروتين مع سعرات حرارية أقل، قد يفيد هذا الأشخاص الذين يتطلعون إلى إنقاص الوزن.

نسبة عالية من الحديد، عندما يتعلق الأمر بالحديد، فإن اختيار لحم الجدي يعني الحصول على المزيد من الحديد.

الحديد هو معدن مهم يتم استهلاكه في الطعام الذي نتناوله. وبدون ما يكفي من الحديد، لا يستطيع الجسم إنتاج الهيموجلوبين، وهو البروتين الموجود في خلايا الدم الحمراء التي تحمل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم .

بالإضافة إلى ذلك، الحديد ضروري للعديد من العمليات، مثل

-تنظيم درجة حرارة الجسم

-دعم المناعة

-إنتاج الطاقة

-فيتامين ب 12

يعتبر لحم الجدى مصدرًا رائعًا لفيتامين ب12. فيتامين ب 12 (المعروف أيضًا باسم كوبالامين) هو عنصر غذائي أساسي يلعب العديد من الأدوار في الجسم، بما في ذلك :

إنتاج الطاقة في الخلايا

تخليق الحمض النووي

وظيفة الخلايا العصبية

تكوين خلايا الدم الحمراء

البوتاسيوم

يحتوي لحم الجدي على نسبة عالية من البوتاسيوم

البوتاسيوم هو عنصر غذائي وإلكتروليت يساعد على تنظيم ضغط الدم والحفاظ على وظائف الخلايا، وخاصة الخلايا العصبية والعضلية

لحم الجدي ذو قيمة غذائية عالية ومصدرًا رائعًا للبروتين الحيواني الذي يحتوي على سعرات حرارية أقل ودهون مشبعة. قد يساعد لحم الجدي في تحقيق أهداف فقدان الوزن، كما أنه يوفر الحديد وفيتامين ب12.