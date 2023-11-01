شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف أضرار إهمالك شرب المياه فى موسم الخريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى موسم الخريف وقرب فصل الشتاء، ونسماته الباردة ليلا، يهمل الكثيرون شرب المياه لأنهم لا يشعرون بالعطش، كما يشعرون به في الصيف الحار، ولكن يحذر تقرير نشر في موقع carewatersolutions من إهمال شرب المياه فى الأجواؤ الخريفية، لأنه أمر يؤثر بالسلب على ترطيب الجسم وسلامته وصحته.

ووفقا للتقرير فإن شرب المياه في الشتاء أمرا حتميا وضروريا، حتى وان قل الشعور بالعطش في هذا الفصل، لأن فقدان السوائل والشعور بالجفاف أمر وارد جدا، فهو الذى يقلل من شعور الإنسان بانخفاض درجات الحرارة، كما أنه يساعد على طرد السموم من الجسم وتخليصه من التراكمات غير الصحية، كذلك يواجه أعراض الإرهاق والخمول والضعف والوهن الذى يعانيه الكثيرون، وينظم درجات حرارة الجسم.

عدم شرب المياه وإهمال هذه العادة، يضر الكلى بشدة، ويعزز من تراكم سموم الجسم، فضلا عن أن الجلد يصبح عرضة للجفاف والتشقق والتقشر والذبول، والإصابة أيضا بالامساك المزمن، كما يتأثر الهضم سلبا، فهو يعرقل عملية الهضم ويحد من وظيفة الأمعاء.

تساعد المياه الحفاظ على الوزن متعادلا، لذا فإن قله شربها يساعد على زيادة الوزن، ويضر بحالة المفاصل والعظام والحالة النفسية، فيضطرب المزاج ويصبح الشخص غير متزن وغير شاعر بالراحة، يقى الماء من التهاب المفاصل وعدم شربه وجفاف الجسم يعزز من فرص الإصابة بالتهاب المفاصل، كما أن الجفاف يخفض القدرة على التفكير السليم والادراك، ويؤثر على الهرمونات بشكل سلبى فتضطرب، ويؤثر سلبا أيضاً على سلامة ووظائف الجهاز الهضمى.