ريجيم اليوم الواحد يساعد على إنقاص الوزن سريعاً

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القاهرة - سامية سيد - أثبتت الأبحاث أن تناول وجبة واحدة يوميًا هو نظام غذائي يؤدي إلى فقدان الوزن بشكل سريع، لذا يسمى "ريجيم اليوم الواحد"، في هذا التقرير نتعرف على ما تحتاج إلى معرفته حول ريجيم اليوم الواحد وما يقوله الخبراء والأبحاث، بحسب موقع مجلة "فوربس".

ما هو ريجيم اليوم الواحد أو الوجبة الواحدة في اليوم؟

ريجيم اليوم الواحد أو نظام الوجبة الواحدة في اليوم هو نوع من الصيام، يُعرّف الصيام بأنه الامتناع عن تناول الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على سعرات حرارية لفترة من الزمن.

هناك نوعان رئيسيان من أنظمة الصيام المتقطع – التغذية المقيدة بالوقت وصيام اليوم البديل.

تشمل الأمثلة الصيام لمدة 16 ساعة تليها فترة تناول الطعام لمدة ثماني ساعات والصيام في أيام بديلة.

تتميز أنظمة الصيام المتقطع بسمة واحدة مشتركة، وهي أخذ فترات راحة دورية من تناول الطعام.

مع ريجيم اليوم الواحد يتم تناول وجبة واحدة فقط طوال اليوم.

كيف يعمل ريجيم اليوم الواحد ؟

إن الوجبة الواحدة التي يتم تناولها في نظام ريجيم اليوم الواحد الغذائي يتم تناولها عادة في وقت العشاء.

أنت تصوم طوال اليوم لمدة تصل إلى 22 إلى 23 ساعة مع ذلك، يُسمح بالمشروبات التي لا تحتوي على سعرات حرارية مثل الماء والقهوة طوال اليوم.

ليس هناك بالضرورة قيود على السعرات الحرارية، لكن معظم الناس يحاولون تلبية جميع احتياجاتهم الغذائية في هذه الوجبة الواحدة.

وقد أثبتت الأبحاث إن الصيام المتقطع يساعد الأفراد على إنقاص الوزن ومن المرجح أن يحدث فقدان الوزن، حيث سيتم تقييد السعرات الحرارية، قد يكون من الصعب دمج جميع احتياجاتك من السعرات الحرارية والمواد الغذائية في وجبة واحدة.

لا توجد إرشادات حول نوع الطعام الذي يجب تناوله ولا توجد قيود غذائية على نظام ريجيم اليوم الواحد الغذائي. وعلى هذا النحو، يمكن أن تحتوي الوجبة على أي طعام، مما قد يجعلها غير صحية.

على سبيل المثال الشخص "يمكن أن يتغذى على البسكويت والكعك" في وجبة واحدة، مما يجعلها وجبة غنية بالسكر.

فوائد الصيام

الدراسات الخاصة بوجبة واحدة في اليوم أو تقليل تكرار الوجبات محدودة ومع ذلك، فقد ثبت أن الصيام المتقطع بشكل عام يقدم فوائد صحية محتملة.

فقدان الوزن

الصيام وسيلة فعالة لمساعدتك على فقدان الدهون، حيث لوحظ أن الأكل المحدود بالوقت يؤدي إلى فقدان كتلة الدهون، بالإضافة إلى فقدان الوزن بنسبة 3٪ في المتوسط، في دراسة المغذيات التي فحصت 23 تجربة سريرية حول الآثار الصحية لريجيم اليوم الواحد إلى 10 ساعات أو أقل مع فترة صيام 14 ساعة أو أكثر)، ومن المثير للاهتمام أنه تمت ملاحظة فقدان الدهون دون أي قيود على تناول السعرات الحرارية.

فيما يتعلق بتقليل تكرار الوجبات، خلصت دراسة أجرتها مجلة التغذية مع أكثر من 50000 مشارك إلى أن الصيام طوال الليل لمدة 18 إلى 19 ساعة مع نافذة تناول الطعام لمدة خمس إلى ست ساعات والتي تشمل وجبتين، الإفطار والغداء بشكل مثالي، قد تكون استراتيجية مفيدة للتحكم في الوزن.

وقد أثبتت الأبحاث فوائد مثل:

انخفاض مستوى السكر في الدم

تحسين مقاومة الأنسولين

انخفاض مستوى الدهون الثلاثية

زيادة في نسبة الكولسترول HDL (الجيد).