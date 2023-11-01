شكرا لقرائتكم خبر عن التين والزيتون.. أشجار مباركة من أرض سيناء اعرف فوائدها لصحتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التين والزيتون أشجار مباركة أقسم بها الله تعالى في القرآن الكريم، وهاتان الشجرتان تنبتان في سيناء، أرض الفيروز، ولهما فوائد صحية لا حصر لها، تعرف في هذا التقرير على أبرز الفوائد الصحية لشجرتى التين والزيتون.

فوائد التين أبرز أشجار سيناء المباركة

وفقاً لموقع "Health" نتعرف على بعض الفوائد الصحية لتناول التين.

خفض ضغط الدم المرتفع

ارتفاع ضغط الدم يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية، أحد العوامل التي تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم هو خلل البوتاسيوم الناجم عن تناول الكثير من الصوديوم وعدم كفاية البوتاسيوم.

التين غذاء غني بالبوتاسيوم ويمكن أن يساعد في تصحيح هذا الخلل وفي الوقت نفسه، يمكن أن تساعد المستويات العالية من الألياف في التين على طرد الصوديوم الزائد من النظام.

تحسين عملية الهضم

تتراوح مشاكل الجهاز الهضمي من الإمساك إلى الإسهال، يمكن أن تساعد زيادة تناول الألياف، بالإضافة إلى محتواه العالي من الألياف، يساعد التين على الهضم بطريقة أخرى. فهي مصدر ممتاز للبريبايوتكس، التي تعمل على تحسين صحة الأمعاء بشكل عام.

زيادة كثافة العظام

يعتبر التين مصدرًا جيدًا لكل من الكالسيوم والبوتاسيوم. يمكن أن تعمل هذه المعادن معًا لتحسين كثافة العظام، والتي بدورها يمكن أن تمنع حالات مثل هشاشة العظام.

تشير الدراسات إلى أن اتباع نظام غذائي غني بالبوتاسيوم، على وجه الخصوص، يمكن أن يحسن صحة العظام ويقلل من خطر كسر العظام.

وفي الوقت نفسه، يعد الكالسيوم مكونًا هيكليًا رئيسيًا للعظام، وقد ثبت أن زيادة تناول الكالسيوم تعمل على تحسين البنية المعدنية للعظام لدى الأطفال والمراهقين.

غنى بالعناصر الغذائية

إحدى الفوائد الرئيسية للتين هي أنه غذاء طبيعي خالي من الدهون والكوليسترول. كما أنها مصدر ممتاز لـ:

فيتامين أ

فيتامين سي

الكالسيوم

حديد

البوتاسيوم

المغنيسيوم

فوائد الزيتون أحد أشجار سيناء المباركة

بحسب موقع "WEBMD" قد توفر الفيتامينات ومضادات الأكسدة الموجودة في الزيتون فوائد صحية مهمة، على سبيل المثال، أظهرت بعض الدراسات أن الزيتون قد يحمي من هشاشة العظام، حيث تصبح العظام هشة أو ضعيفة.

الزيتون غني أيضًا بفيتامين E، الذي يمكن أن يحسن صحة الجلد ويساعد جهاز المناعة لديك.

بالإضافة إلى ذلك، قد يوفر الزيتون فوائد صحية مثل:

صحة القلب

أظهرت العديد من الدراسات أن استهلاك زيت الزيتون، وخاصة النوع البكر الممتاز، قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والوفاة لدى الأشخاص الذين لديهم خطر كبير للإصابة بهذه الحالة.

الحد من مخاطر السرطان

يحتوي الزيتون على مركب أوليوكانثال، والذي أظهر الباحثون أنه قادر على قتل الخلايا السرطانية.

وأظهرت دراسات أخرى أجريت على البشر وجود صلة بين استهلاك زيت الزيتون وتقليل خطر الإصابة بالسرطان، بما في ذلك سرطان الثدي.

-انخفاض خطر وعلاج الأمراض المعرفية

ويرتبط الأوليكانثال الموجود في الزيتون وزيت الزيتون أيضًا بانخفاض خطر الإصابة بمرض الزهايمر وغيره من الأمراض المرتبطة بالدماغ. كما يزيد هذا المركب من نشاط عقار دونيبيزيل الذي يستخدم لعلاج الخرف.

الوقاية من مرض السكري

تظهر الأبحاث وجود صلة بين استهلاك زيت الزيتون والوقاية من مرض السكري من النوع الثانى من خلال مساعدة الجسم على تنظيم الجلوكوز (السكر)، الجلوكوز غير المنظم يمكن أن يؤدي إلى تطور مرض السكري من النوع الثانى.

تقليل الالتهابات المزمنة

يلعب الالتهاب المزمن دورًا رئيسيًا في العديد من الأمراض، بما في ذلك التهاب المفاصل الروماتويدي والصدفية. الزيتون مليء بمضادات الأكسدة، والتي ثبت أنها تساعد في علاج الالتهابات المزمنة.

هناك نوعان من مضادات الأكسدة الموجودة في الزيتون، هيدروكسيتيروسول وحمض الأوليانوليك، كانا فعالين في تقليل الالتهاب في الحيوانات.

وأظهرت الدراسات التي أجريت على الحيوانات أيضًا الفوائد الصحية لحمض الأولينوليك في تعزيز صحة الكبد وتنظيم مستويات الدهون في الدم.

الزيتون غني بفيتامين E ومضادات الأكسدة الأخرى، والتي قد تساعد في تقليل مخاطر الأمراض الصحية مثل السرطان والسكري والسكتة الدماغية وأمراض القلب.

يحتوي الزيتون أيضًا على:

فيتامين أ

نحاس

الكالسيوم

حديد

فيتامين هـ