طرق للجلوس تنسف دهون البطن

بيروت - نادين محمد - الرياضة هي جزء أصيل في مهمة فقدان دهون البطن، وأثبتت التجارب أن الرجيم وحده لا يحقق بطن مسطح كما تحلم كل امرأة، لكن أيضًا ممارسة تمارين البطن ليست سهلة لذلك إذا كنتِ بحاجة إلى فقدان دهون البطن بمجهود أقل جربي طرق جلوس اليوغا.

طرق اليوغا أثناء الجلوس تُقترح عادةً للمبتدئين، إلا أن أي شخص يجد صعوبة في الوقوف يمكنه القيام بها. تركز هذه الطرق على تمديد الساقين والظهر والعضلات المحيطة بالوركين. كما تساعد على تحسين التوازن وشد عضلات البطن.

طرق جلوس لشد البطن:

إذا كنتِ تعانين من آلام المفاصل جربي التمارين الآتية:

1. الانحناء للأمام أثناء الجلوس

تعمل هذه الوضعية على إشراك منطقة البطن بالكامل وتساعد على شد عضلات البطن، مما يقلل من دهون البطن بمرور الوقت.

لأداء هذه الوضعية:

ابدأي بطريقة الجلوس مع تمديد ساقيكِ.

قومي بشهيق عميق مع إطالة العمود الفقري.

ثم قومي بالزفير أثناء الاقتراب من الوركين للانحناء للأمام.

قومي بالوصول إلى أصابع قدميكِ أو ساقيكِ أو فخذيكِ، مع الحفاظ على استقامة ظهرك. ارخي رقبتكِ وأكتافكِ.

استمر في التمدد لعدة أنفاس ببطء.

كرري ذلك حسب الحاجة، مع الحفاظ على تمدد لا يجهد عضلاتكِ.

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طريقة الجلوس لتفتيت الدهون- المصدر freepik

2. طريقة اللوتس للجلوس

الجلوس بطريقة اللوتس طريقة لطيفة وفعالة لتقوية العمود الفقري والأرداف وعضلات البطن، مما يساعد على تقليل دهون البطن. تعزز هذه الطريقة أيضًا المرونة والشعور بالهدوء.

لأداء هذه الطريقة:

ابدأي بطريقة الجلوس، مع تمديد الساقين.

ثني ركبة واحدة، وجلب القدم إلى ثنية الورك المقابلة.

ثم كرري نفس الحركة مع الساق الأخرى.

تستقر كلتا القدمين على الوركين المقابلين، مع وضع العمود الفقري ممددًا واليدين على الركبتين.

3. طريقة التخلص من الريح

تستهدف هذه الطريقة منطقة البطن السفلية، مما يساعد على الهضم وتقليل الدهون في البطن.

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لأداء هذه الطريقة:

ابدأي بالاستلقاء على ظهركِ مع تمديد ساقيكِ.

مع التنفس بهدوء، اجلبي ركبتكِ اليمنى نحو صدركِ، واحتضنيها بكلتا يديك.

قم بالزفير وارفع رأسكِ محاولة ملامسة ركبتكِ بجبهتكِ.

استمري على هذه الطريقة مع التنفس بعمق.



4. طريقة الفراشة

اليوغا طريقة فعالة لتقليل دهون البطن. تساعد على تخفيف تصلب الكاحلين والركبتين وتحسن مرونة الورك.

لأداء هذه الوضعية:

اجلسي مع تمديد ساقيكِ.

قومي بثني ركبتيكِ، وجلب قدميكِ نحو الحوض.

اضغطي على باطن قدميكِ معًا.

امسكِ قدميكِ بيديكِ.

حركِ ركبتيكِ بلطف لأعلى ولأسفل، مثل أجنحة الفراشة.

حافظي على طريقة مستقيمة مع ظهر مستقيم لتمديد الورك بشكل لا يسبب أي إجهاد.

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مد الظهر بالتوازي مع الساقين- المصدر freepik



5. طريقة الصاعقة

هذا هو وضع اليوغا المعروف بتحسين عملية الهضم وتقليل الدهون في البطن والفخذين.

لأداء هذه الطريقة بالجلوس:

اركع على الأرض مع لمس أصابع قدميكِ الكبيرة وركبتيكِ معًا.

اجلسي على كعبيكِ، وتأكدي من استقامة ظهرك.

ضعي راحتي يديكِ على فخذيكِ أو ركبتيكِ.

حافظي على مستوى رأسك، وانظري إلى الأمام.

تنفسي بعمق وحافظي على هذه الطريقة لبضع دقائق مع التركيز على تنفسكِ ووضعيتكِ

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المصادر:

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