علاج ألم الرقبة من الخلف ..علاجات مجربة وسريعة للتخلص منه

بيروت - نادين محمد - ألم الرقبة من الخلف هو ألم في العمود الفقري وهو أحد الأعراض الشائعة للعديد من الإصابات والحالات الطبية المختلفة. قد تشعرين بألم محوري خلف الرقبة وينتشر في مناطق أخرى، مثل الكتفين أو الذراعين أيضاً يمكن أن يكون حادًا يستمر من أيام إلى ستة أسابيع أو مزمنًا يستمر لفترة أطول من ثلاثة أشهر.

يمكن أن يتداخل ألم الرقبة مع أنشطتك اليومية ويقلل من جودة حياتك إذا لم يتم علاجه ومع ذلك فإن معظم أسباب آلام الرقبة من الخلف ليست خطيرة وتتحسن مع العلاجات المحافظة، مثل أدوية الألم وممارسة الرياضة وإدارة التوتر.

أسباب آلام الرقبة من الخلف

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قد تصابين بألم في الرقبة من الخلف بسبب طرق النوم الخاطئة، أو التوتر والضغط النفسي، أو النوم والاستلقاء لساعات طويلة على مرتبة شديدة النعومة، أو الجلوس والوقوف بطريقة خاطئة.

يعد توتر العضلات وعدم الراحة والإصابة في الرقبة من أكثر الأسباب شيوعًا لآلام الرقبة من الخلف ويعد من المهم تشخيص المشكلة ومواجهتها في البداية لمنع تفاقمها.

تعد أفضل طريقة لعلاج آلام الرقبة من الخلف من خلال العلاج بتقويم العمود الفقري ولكن قد تساعد بعض العلاجات المنزلية الطبيعية أيضًا في تخفيف الألم.

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كيفية تخفيف وعلاج آلام الرقبة من الخلف

1. التمارين

تعتمد تمارين التقوية على زيادة الحمل على عضلاتك تدريجيًا، مما يجعلها أقوى وأكثر مرونة. يمكن أن تساعد التمارين الرياضية في تخفيف آلام الرقبة وتجعل الرقبة مرنة وقوية، وتقليل التيبس أيضاَ.

الإجهاد أيضاً يمكن أن يسبب توتر العضلات لذا إن اتباع تقنيات الاسترخاء التقليدية، مثل اليوغا، يمكن أن يساعد جسمك على الاسترخاء وتخفيف التوتر حول الرقبة والكتفين.

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2. الزيوت العطرية

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يحتوي زيت النعناع على خصائص مضادة للالتهابات يمكن أن تساعد في تهدئة آلام العضلات أيضاً يستخدم زيت اللافندر في العلاج العطري لتهدئة العقل وتخفيف التوتر والقلق ويمكنه أيضًا تهدئة عضلات الجسم والتوتر الجسدي.

يعد زيت الريحان مضاد للتشنج ومسكن للألم كما أنه مفيد في تقليل التوتر ويمكن استخدامه لتقليل آلام الرقبة.

3. العلاج بالتدليك والوخز بالإبر

يمكن للتدليك أن يشفي أي ألم أو تنميل في الجسم ويساعدك على النوم بشكل أفضل. يمكنك تدليك أو فرك المنطقة المؤلمة بلطف لتحفيز تدفق الدم وتخفيف تراكم التوتر والتشنج في العضلات

أيضاً الوخز بالإبر يعد طريقة يتم فيها إدخال إبر صغيرة في نقاط محددة، وتوصي الدراسات بالوخز بالإبر كبديل للطب التقليدي للتخفيف على المدى القصير من آلام الرقبة.

4. مكملات الفيتامينات

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إذا كنت تعاني من آلام الرقبة من الخلف متكررة، يجب عليك الانتباه إلى تناول الفيتامينات. فعندما يعاني جسمك من نقص فيتامين د، فإنه يميل إلى الإصابة بألم مزمن في مناطق مختلفة، خاصة حول المفاصل.

يعد فيتامين ب المركب هو مسكن طبيعي ويقلل من الألم والالتهابات الناتجة عن الاعتلال العصبي والعضلي الهيكلي.

أما فيتامين سي فيعد عامل مضاد للألم، مما يعني أنه يزيد من عتبة الألم الخفقان كما أنه يحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد على تخفيف الألم.

5. العلاج الحراري

يمكن أن تساعد وسادة التدفئة في تخفيف آلام الرقبة عن طريق تعزيز الاسترخاء وتحسين الدورة الدموية في المنطقة المصابة حيث تأتي هذه الفوط بخيارات كهربائية وقابلة للاستخدام في الميكروويف ويمكن التخلص منها. يساعد الثلج على تقليل الالتهاب في العضلات وتعزيز توسع الأوعية الدموية تحت الجلد، مما يتيح تدفق الدم إلى العضلات المؤلمة في الرقبة.

كيف يمكنني الوقاية من آلام الرقبة من الخلف؟

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يمكنك اتخاذ خطوات لمنع آلام الرقبة المرتبطة بالتوتر والعضلات المتوترة.

حافظي على طريقة جيدة أثناء النوم فإذا كنت تنامين على ظهرك أو جانبك، استخدمي وسادة لدعم رأسك ليكون رأسك ورقبتك في محاذاة مع بقية جسمك. طالعي هنا علاج آلام الظهر والرقبة بعد الولادة

تجنبي حمل الأشياء الثقيلة مثل حقائب الكتب أو حقائب السفر على كتفك. بدلًا من ذلك، فكري في استخدام الأمتعة أو الحقائب ذات العجلات.

يمكن ممارسة تمرين العضلات الباسطة للجزء العلوي من الظهر.

اتصلي بالطبيب إذا كنت تعانيين من آلام في الرقبة تتعارض مع العمل أو الأنشطة اليومية الأخرى. في حالات نادرة، يمكن أن يكون ألم الرقبة علامة على حالة طبية طارئة.

أيضاً اطلبي الرعاية الطبية العاجلة إذا كان ألم رقبتك:

يتطور بعد وقوع حادث.

فقدان السيطرة على الأمعاء أو المثانة.

يستمر الألم سواء كنت تتحرك أو تبقى ثابتًا.

الصداع، والدوخة، والغثيان أو القيء.

قشعريرة أو حمى أو فقدان الوزن غير المبرر.

وجود تنميل أو وخز في الذراعين أو الكتفين أو الساقين.

وجود ضعف في ساقيك أو فقدان التنسيق في ذراعيك أو ساقيك.

لا يتحسن الألم مع الأدوية بعد أسبوع واحد.

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المصدر .. موقع هيلث