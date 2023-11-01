شكرا لقرائتكم خبر عن 5 فواكه مجففة غنية بفيتامين ب 12.. منها القراصيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلعب فيتامين ب 12 دورًا محوريًا في دعم مستويات الطاقة ووظائف المخ والصحة العامة، بالنسبة لأولئك الذين يتبعون نظامًا غذائيًا نباتيًا، فإن الحصول على كمية كافية من فيتامين B12 يمكن أن يمثل صعوبة، لذا فإن تناول الفواكه المجففة الغنية بهذا الفيتامين الأساسي يساعد على تعويض نقص فيتامين ب12، وفقا لموقع " healthline

الفواكه المجففة الغنية بفيتامين ب12 1. المشمش المجفف

المشمش المجفف مصدر رائع لفيتامين ب 12، يمكن أن تساهم حفنة صغيرة من المشمش المجفف بشكل كبير في تناول فيتامين B12 اليومي، مما يدعم جهازك العصبي ويعزز إنتاج خلايا الدم الحمراء.

2. التين المجفف

لا يعد التين، في شكله المجفف، مصدرًا غنيًا للألياف الغذائية فحسب، بل يحتوي أيضًا على كميات ملحوظة من فيتامين ب 12، قم بتناول القليل من التين المجفف للاستمتاع بطريقة لذيذة لتلبية متطلباتك من فيتامين B12

3. الزبيب

الزبيب غنى بالفيتامينات والمعادن، بما في ذلك فيتامين ب12، يمكن أن يكون دمج الزبيب في وجباتك الخفيفة أو حبوب الإفطار عادة مبهجة ومغذية.

4. التمر

التمر ليس مجرد معزز للطاقة؛ كما أنه غني بفيتامين ب12. يمكن الاستمتاع بهذه الحلويات الطبيعية بمفردها أو استخدامها في وصفات مختلفة لإضافة لمسة غذائية إلى وجباتك.

5. القراصيا

القراصيا أو البرقوق المجفف، معروف بفوائده الهضمية ما لا يدركه الكثير من الناس هو أنها أيضًا مصدر جيد لفيتامين ب12. يمكن أن يؤدي تضمين البرقوق المجفف في نظامك الغذائي إلى تعزيز صحة الجهاز الهضمي والصحة العامة.