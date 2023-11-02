شكرا لقرائتكم خبر عن عاوز تنام بشكل صحى.. أطعمة ممنوعة وأخرى تحسن جودة نومك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد علي إبراهيم استشاري الطب النفسي كلية طب قصر العيني، أن بعض الأشخاص يعانون من قلة النوم والأرق ولذا قدم بعض الحيل الغذائية التي تساعد في الحصول على نوم صحي غير متقطع في ساعات الليل تجنبا للتعرض لمشاكل نفسية وجسدية نتيجة لعدم أخذ القسط الكافي من النوم.

أطعمة تحسن الحصول على عدد ساعات نوم جيدة في الليل ​- الموز: لأنه يحتوي على عناصر غذائية جيدة تساعد على الشعور بالاسترخاء وتحسن النوم، فينصح بتناوله قبل النوم، لأنه غني بالبوتاسيوم والمغنيسيوم وفيتامين ب. - الأسماك:يمكنك تناول التونة أو سلطة التونة قبل النوم، فهي مصدر جيد لحمض أوميجا 3 التي تساعد في الحصول علي نوم عميق، ويمكنك إعداد سلطة التونة بإضافة بعض الخضراوات كالبصل والخيار والخس. - المكسرات: يرجع احتواء العديد من أنواع المكسرات علي المغنسيوم إلي شعورك بالراحة النفسية والهدوء وبالتالي هذا الأمر يساهم بشكل كبير في حصولك علي قسط عميق وكافي من النوم، ولذا يمكنك تناول حفنة قبل النوم من اللوز وعين الجمل. - الزبادي:تناول الزبادى يساهم في إفراز هرمون الميلاتونين المسئول عن تنظيم النوم.

أطعمة يجب تجنبها قبل النوم -الكافيين: من الطبيعي أن المشروبات التي تحتوي علي الكافيين كالقهوة والشاي والكاكاو تجعلك أكثر نشاطا وحيوية، وتزيد من تركيزك، ولذا عليك تجنبها قبل النوم للحصول علي قسط كافي من النوم. -الوجبات السريعة والغنية بالدهون: هذا الأطعمة عالية السعرات الحرارية والدهون السيئة، ولذا عليك تجنبها قبل النوم لأنها تشعرك بالانزعاج والاضطراب وتؤثر على النوم. -السكريات:ابتعد عن تناول الأطعمة والمشروبات عالية السكريات قبل النوم، لأنها تؤثر سلبا علي جودة النوم، وتجعلك أكثر نشاطا.