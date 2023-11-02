شكرا لقرائتكم خبر عن أضرار كتم العطس.. أبرزها تليف الرئة وتمزق طبلة الأذن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كثير من الأضرار الصحية تحدث بسبب كتم العطس، وفقا لموقع “advancedent.”





اضرار كتم العطس

هناك العديد من الأضرار الصحية التي تلحق بالجسم عندما يقوم الشخص بكتم العطس، ومنها:



-تمزق في طبلة الأذن: -تمزق في طبلة الأذن:

يمكن أن يؤدي حبس العطس إلى انتقال بعض الضغط من الجهاز التنفسي إلى أذنيك، ومن الممكن أن يكون الضغط كبيرًا بما يكفي لتمزق طبلة الأذن، وهذا الأمر يمكن أن يسبب فقدانًا مؤقتًا للسمع وقد يسمح للبكتيريا بالدخول إلى الأذن والتسبب في العدوى، ويمكن أن يستغرق تمزق طبلة الأذن شهورًا للشفاء.



-تمزق في الحلق: -تمزق في الحلق:

يؤدي الضغط على الأنف والفم نتيجة كتم العطس إلى تمزق الأنسجة الرخوة في الحلق، ويتسبب في عدم قدرة الشخص علي الحديث أو بلع المشروبات أو الطعام، وهذا الأمر قد يتسبب في الخضوع للعلاج لفترة.





- ظهور بقع حمراء على الوجه: كتم العطس قد يكون سببا في التعرض لانفجار الشعيرات الدموية في العين أو الأنف ويسبب ضررًا سطحيًا بالوجه، مما يجعله أكثر احمرارًا ويعرضه لظهور بقع حمراء، ولذا عليك عدم كتم العطس.





- تمدد في الأوعية الدموية:إن الضغط المتزايد الناتج عن كتم العطس يمكن أن يؤدي إلى اتلاف الأوعية الدموية في العين والأنف، وعلى الرغم من أن هذا لن يسبب أي ضرر خطير، إلا أنه قد يسبب احمرارًا في عينيك أو أنفك والذي قد يستغرق بضعة أسابيع للشفاء.





-تلف الرئة:هذا الأمر نادر الحدوث، ولكن هناك بعض التقارير التي أشارت إلى أن احتجاز الكثير من الهواء بسبب كتم العطس يزيد من فرص الإصابة بتلف الرئة.