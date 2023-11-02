شكرا لقرائتكم خبر عن مع تقلبات الطقس.. 5 نصائح لتقوية جهازك المناعى وحمايته من الفيروسات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور عبد العظيم الحفني أستاذ المناعة في كلية طب عين شمس، أن هناك العديد من الحيل والنصائح التي يجب القيام بها خلال تقلبات الطقس للحفاظ علي جهازك المناعي وتقويته للحد من الإصابة بالفيروسات والبكتيريا الضارة، لافتا أن فصل الخريف من الفصول التي يزداد فيها نشاط الأمراض التنفسية.