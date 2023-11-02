شكرا لقرائتكم خبر عن مع تقلبات الطقس.. 5 نصائح لتقوية جهازك المناعى وحمايته من الفيروسات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور عبد العظيم الحفني أستاذ المناعة في كلية طب عين شمس، أن هناك العديد من الحيل والنصائح التي يجب القيام بها خلال تقلبات الطقس للحفاظ علي جهازك المناعي وتقويته للحد من الإصابة بالفيروسات والبكتيريا الضارة، لافتا أن فصل الخريف من الفصول التي يزداد فيها نشاط الأمراض التنفسية.
وقدم أستاذ المناعة، العديد من النصائح الطبية لتقوية الجهاز المناعي للحد من الإصابة بالفيروسات والأمراض التنفسية خلال تقلبات الطقس، ومنها: -الإقلاع عن التدخين: التدخين يعد من أسوأ العادات التي يتبعها الكثيرون، وثبت علميا أنه يتسبب في ضعف الجهاز المناعي، ولذا نجد أن الشخص المدخين أكثر عرضة للإصابة بالعدوى الفيروسية، والتنفسية مثل: نزلات البرد، وعند الإقلاع عن هذه العادة المضرة فأنت تقوم بتقوية جهازك المناعي وحمايته من الأمراض. - اتباع نظام غذائي صحي:تناول الخضراوات والفواكه والمكسرات والبروتين النباتي والحيواني، يعد من الحيل الغذائية الرائعة التي تساهم بشكل كبير في تقوية الجهاز المناعي، لأنها أطعمة غنية بالعديد من العناصر الغذائية المهمة للجهاز المناعي، كفيتامين سي، والحديد وفيتامين أ وب، والبروتين. - ممارسة الرياضة:الرياضة بشكل عام يجب أن تصبح أسلوب حياة لأنها تساهم بشكل كبير في تقوية الجهاز المناعي، وتصبح سدا منيعا ضد الفيروسات والأمراض التنفسية المرتبطة بتقلبات الطقس، ولذا عليك القيام بممارسة المشي يوميا لمدة لا تقل عن 30 دقيقة في الهواء الطلق. -وقت كاف من النوم: الحصول على قسط كاف من النوم يوميا من 7 إلى 8 ساعات يعد من الحيل الجيدة لتقوية الجهاز المناعي، وتجديد جلايا الجسم، والحد من الإصابة بالفيروسات. - تجنب التوتر والقلق النفسي والارهاق:يمكن أن يؤدي الإجهاد والتوتر وسيطرة المشاعر السلبية إلى إضعاف جهاز المناعة، ولذا يجب التمتع بحياتك اليومية دون التعرض لأي مضاعفات صحية ولا سيطرة مثل هذه المشاعر علي يومك.
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