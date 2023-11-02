شكرا لقرائتكم خبر عن مش بالأكل.. أسباب جسدية ونفسية للنحافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نحافة الجسم والوزن الأقل من الطبيعى مشكلة يعانى منها البعض، تسبب أزمات نفسية وجسدية لصاحبها، ووفقا لتقرير نشر فى موقع news24 فإن النحافة قد تسبب مشكلات صحية كثيرة، خاصة إذا كان المنبع مرضى، وناتج عن مشكلة جسدية، وهو ما يؤكد عليه التقرير، موضحا أن البعض يعتقد خطأ أن النحافة سببها قلة تناول الطعام أو سوء التغذية ولكن في الحقيقة هناك الكثير من الأسباب التي تكون مصدرا لهذه المشكلة.

ووفقا للتقرير فإن هناك أسبابا جسدية للإصابة بالنحافة، فقد يكون دور الأنفلونزا الذى مررت به والمصحوب بارتفاع في درجات الحرارة، سببا في النحافة المؤقتة وفقدانك لبعض الكيلو جرامات، ومن الأسباب القوية للنحافة فرط نشاط الغدة الدرقية، فاضطراب هرمون الثيروكسين فيها يتسبب في الإصابة بالنحافة وفقدان الوزن، ويضر التمثيل الغذائي كليا.

وأوضح التقرير بعض أسباب النحافة المرضية والتي منها: الإصابة بالسرطان فهو سبب في قلة الشهية والغثيان، وفقدان الوزن السريع، كذلك مرض السل من الأمراض التي تسبب الفقدان السريع في الوزن أيضا، الإصابة بمرض السكر أيضا أحد أهم أسباب النحافة الملحوظة، فضلا عن الشعور الدائم بالعطش والبول المفرط، مع التعب والوهن الشديد.

وهناك أسباب نفسية قد تصيبك بالنحافة، منها أن يكون الشخص يعانى الاكتئاب، أو اضطرابات نفسية أخرى كلها تؤثر على الشهية، ويعانى خلالها الشخص من عدم الرغبة في تناول الطعام، وهو ما يعزز فكرة نقص الوزن.