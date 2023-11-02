صحة ورشاقة

الصحة: 3 تنبيهات بشأن الأعمال المكتبية

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

نبهت وزارة الصحة، إلى ضرورة مراعاة العديد من الضوابط لمن يعملون أعمالا مكتبية.

وأضاف الوزارة، عبر منصة (إكس)،  يجب وضع الشاسة على مستوى العين.

وأكملت، يجب اسناد الظهر على الكرسي بشكل مستقيم، ووضع القدمين بشكل مسطح على الأرض.

وأشارت الوزارة، إلى أن الراحة ماهي مجرد شعور، لذلك يجب ضبط الجلسة جيدا لضمان راحة الجسم.

 

https://x.com/LiveWellMOH/status/1719660614803456036?s=20

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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