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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الصحة: 3 تنبيهات بشأن الأعمال المكتبية والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات
نبهت وزارة الصحة، إلى ضرورة مراعاة العديد من الضوابط لمن يعملون أعمالا مكتبية.
وأضاف الوزارة، عبر منصة (إكس)، يجب وضع الشاسة على مستوى العين.
وأكملت، يجب اسناد الظهر على الكرسي بشكل مستقيم، ووضع القدمين بشكل مسطح على الأرض.
وأشارت الوزارة، إلى أن الراحة ماهي مجرد شعور، لذلك يجب ضبط الجلسة جيدا لضمان راحة الجسم.
https://x.com/LiveWellMOH/status/1719660614803456036?s=20