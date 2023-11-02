الصحة: 3 تنبيهات بشأن الأعمال المكتبية

وأشارت الوزارة، إلى أن الراحة ماهي مجرد شعور، لذلك يجب ضبط الجلسة جيدا لضمان راحة الجسم.

وأكملت، يجب اسناد الظهر على الكرسي بشكل مستقيم، ووضع القدمين بشكل مسطح على الأرض.

نبهت وزارة الصحة، إلى ضرورة مراعاة العديد من الضوابط لمن يعملون أعمالا مكتبية.

محمد يوسف

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