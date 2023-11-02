هل البطاطس الحلوة تساعد على إنقاص الوزن؟ الإجابة ستفاجئك

بيروت - نادين محمد - البطاطس الحلوة من الخضراوات الشتوية اللذيذة الطعم، يشاع بأنها من الأطعمة التي تتسبب بزيادة في الوزن! هل هي حقاً كذلك؟ في الحقيقة، قد تفاجئك الإجابة بعد قرائتك لهذا المقال الذي سنستعرض من خلاله فوائد البطاطس الحلوة لإنقاص الوزن وطرق طهيها للحصول على فوائدها لهذا الغرض، إضاف إلى معلومات أخرى.

القيمة الغذائية للبطاطس الحلوة

تحتوي البطاطس الحلوة على كم كبير من العناصر الغذائية المهمة، فحبة متوسطة الحجم منها، أي ما يقارب الـ 130 غراماً تقريباً على:

112 سعرة حرارية.

102 % من احتياجات الجسم اليومية لفيتامين A.

11 % من احتياجات الجسم من فيتامين B6.

26 غراماً من الكربوهيدرات.

2 غرام من البروتين.

1.1 غرام من الدهون.

3.5 غرام من الألياف.

فوائد البطاطس الحلوة لفقدان الوزن

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على الرغم من أن البطاطس الحلوة تحتوي على ما يقارب 112 سعرة حرارية، فهي لا تتسبب بزيادة في الوزن، خلافاً لما يشاع، إذا ما تم تناولها باعتدال، حيث تحتوي على غرامين من البروتين، ونسبة ملائمة مما يحتاجه الجسم من فيتامين A، هذا إضافة إلى معدلات قليلة من فيتامين C ، B6 الذي يعرف بالبيريدوكسين Pyridoxine و B9 أي حمض الفوليك Folic Acid. البطاطس الحلوة منخفضة السعرات الحرارية، إذ تحتوي حبة متوسطة الحجم منها على 112 سعرة حرارية، في حين أن البطاطس البيضاء تحتوي على 400 إلى 500 سعرة حرارية. تعد البطاطس الحلوة من الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف التي تعد من العناصر الأساسية التي تساعد على فقدان الوزن بسبب الوقت الطويل الذي تستغرقه المعدة لهضمها، فتساعد على كبح الشهية ومنح الجسم شعوراً بالامتلاء لساعات طويلة. هذه الألياف الموجودة في البطاطس تساهم في إبقاء مستويات الكوليسترول منخفضة، تحمي من أمراض القلب والأوعية الدموعية وتساعد أيضاً على تنظيم مستويات السكر في الدم. تحتوي البطاطس على كمية وفيرة من الماء الذي يعد عنصراً أساسياً لخسارة الوزن، إذ يمنح شعوراً بالامتلاء لفترة طويلة، ما يقلل من كمية الأطعمة المتناولة، هذا إضافة إلى أن الماء يساعد أيضاً في تحسين عملية الهضم. كوب من البطاطس الحلوة يحتوي على 28 غراماً من الكربوهيدرات المعقدة، الأمر الذي لا يعتبر مفيداً لإنقاص الوزن، إلا أن انخفاض سعراتها الحرارية واحتوائها على عناصر غذائية مهمة، تمد الجسم بالطاقة، ما يساعده على حرق المزيد من السعرات الحرارية. إلى ذلك، مساهمة البطاطس الحلوة في خفض مؤشر نسبة السكر في الدم واستقراره تمنع تراكم الدهون في البطن وتؤدي إلى مقاومة الأنسولين، وبالتالي هي من الأطعمة المفيدة لإنقاص الوزن.

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طرق تناول البطاطس الحلوة للرجيم

الصورة من freepik



هناك خيارات متعددة لتناول البطاطس الحلوة لخسارة الوزن، على أن يتم طهوها بطرق صحية، أي من دون قليها أو تقديم إضافات إلى جانبها غنية بالسعرات الحرارية أو دهون.

ومن هذه الخيارات:

سلق البطاطس الحلوة وتقطيعها إلى قطع صغيرة، ثم تقديمها مع طبق من الخضار كوجبة غداء.

تسلق البطاطس الحلوة ، ثم تهرس. يضاف لها القليل من الملح وبعض المنكهات المحبذة، ثم يتم تناوله مع قطعة من الخبز الكامل وكوب من الزبادي.

يمكن إضافة بعض الأعشاب أو الخضراوات.

يتم شي البطاطس الحلوة وتقديمها كشرائح متبلة بالقليل من عصير الليمون ورشة من التوابل، إلى جانب كوب من الزبادي كوجبة رئيسية.

يمكن صنع بوريه من البطاطس الحلوة واستبدال الزبدة أو الكريمة بزيت الزيتون والثوم.

يتم تقطيع البطاطس الحلوة إلى شرائح لتحميرها في الفرن، ثم تقطع إلى أصابع. تتبل بالبهارات مع ملعقة من زيت الزيتون.

إلى ذلك، يمكن صنع تحلية من البطاطس الحلوة! مشوية أو مسلوقة على أن يتم الاستغناء عن الكريمة أو الشوكولا واستبدالهما بالفواكه، الزبادي أو الحليب الخالي الدسم، العسل والمكسرات.

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