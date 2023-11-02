هل كثرة العطس أثناء الحمل تضر الجنين؟

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القاهرة - سامية سيد - العطس أثناء الحمل أمر شائع، وعادة لا يسبب العطس أي ضرر لك أو لطفلك، ومع ذلك، فإن العطس المتكرر أو المستمر قد يسبب تسرب البول لدى بعض النساء، وفي مثل هذه الحالات، يمكنك استشارة الطبيب لتحديد السبب الكامن وراء العطس المتكرر، في هذا التقرير نتعرف على أسباب العطس أثناء الحمل وتأثيراته عليك وعلى الطفل ونصائح فعالة لمساعدتك في التعامل مع العطس، بحسب موقع " mom junction".

أسباب كثرة العطس فى الحمل

فيما يلي بعض الأسباب التي قد تجعلك تعطس أثناء الحمل:

1. انخفاض المناعة:

الحمل يضعف مناعتك ويجعل الجسم حساساً لأشياء مثل:

الحساسية الداخلية الناتجة عن الغبار أو وبر الحيوانات الأليفة

الحساسية الموسمية الناتجة عن حبوب اللقاح والقش وهو سبب شائع للربو والحمل يؤدي إلى تفاقم الحالة إذا كان لديك بالفعل واحد.

عندما تضعف المناعة، فإن ذلك يفسح المجال أمام الفيروسات لغزو جسمك، مما يؤدي إلى الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا.

2. التهاب الأنف أثناء الحمل:

هو احتقان الأنف الناتج عن عدم وجود التهاب في الجهاز التنفسي أو سبب حساسية. وعادة ما تختفي هذه الحالة بعد أسبوعين من الولادة. وقد وجدت إحدى الدراسات أن نسبة احتقان الأنف تبلغ 27% خلال الأسبوع الثاني عشر و42% في الأسبوع السادس والثلاثين، مما يشير إلى أن احتقان الأنف يزداد في الثلث الثالث من الحمل.

هل يؤثر العطس على الأم الحامل والجنين؟

العطس يكون بسبب التهاب في الممرات الأنفية أو الحلق، ولا يشكل أي خطر على الجنين أو الأم الحامل ومع ذلك، فإن الربو أو احتقان الممرات الأنفية يمكن أن يسبب صعوبة في التنفس لدى الأم، ويقلل من وصول الأكسجين إلى الجنين. إذا كنت تشعر بضيق في التنفس بسبب العطس لفترة طويلة، استشر طبيبك.

-تسرب البول بسبب العطس أثناء الحمل

سلس البول أو تسرب البول أثناء العطس أمر شائع أثناء الحمل.

التغيرات الهرمونية وضغط الرحم على المثانة يؤدي إلى استرخاء مجرى البول بشكل لا إرادي، مما يؤدي إلى تسرب البول أثناء العطس.

كيفية التعامل مع العطس أثناء الحمل؟

على الرغم من أن العطس غير ضار، إلا أنه أمر مزعج. إذا كنتِ تعطسين أثناء الحمل، فهناك بعض العلاجات التي يمكنك تجربتها في المنزل للحصول على الراحة. فيما يلي بعض النصائح التي يجب اتباعها:

-استخدام المرطب في الليل لإزالة احتقان الأنف.

-يساعد استنشاق البخار أو رذاذ الأنف الملحي أيضًا على إزالة الاحتقان.

إذا كان لديك حساسية من الغبار أو العفن، استخدمى جهاز تنقية الهواء.

شرب عصير الزنجبيل مع إضافة ملعقة من العسل إليه لما للزنجبيل من خصائص طبية في تخفيف نزلات البرد.

يساعد تناول الثوم المطبوخ أو النيئ على الوقاية من الالتهابات.

إضافة الفلفل الأسود إلى السلطات والحساء للتخفيف من التهاب الحلق.

-مسك الجزء السفلي من بطنك أثناء العطس. يمكن أن يساعد في تجنب الألم والتمدد في الأربطة المستديرة، خاصة أثناء نوبات العطس.

-تناول الأطعمة الصحية، بما في ذلك الفواكه الغنية بفيتامين C، ومارس تمارين خفيفة لتعزيز مناعتك.