أعراض الزائدة الدودية عند النساء

بيروت - نادين محمد - التهاب الزائدة الدودية هو حالة تصبح فيها الزائدة الدودية منتفخة ومصابة بالعدوى والتي يمكن أن تحدث بسبب انسداد داخل الزائدة الدودية، مما يسبب مشاكل في تدفق الدم والالتهاب والعدوى والضغط. يمكن أن تتمزق الزائدة الدودية إذا لم يتم علاجها في الوقت المناسب لذلك لا ينبغي تجاهل الألم الناجم عن التهاب الزائدة الدودية، لأن التأخر في طلب المساعدة الطبية يمكن أن يؤدي إلى انفجار الزائدة الدودية، لذلك يعد معرفة أعراض الزائدة الدودية مهم.

أعراض التهاب الزائدة الدودية عند النساء

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أكثر أعراض التهاب الزائدة الدودية شيوعًا هو ألم البطن الذي يبدأ بالقرب من السرة، ويتقدم إلى الأسفل وإلى اليمين. قد تشمل الأعراض الأخرى ما يلي:

انتفاخ البطن

ارتفاع او انخفاض في درجة حرارة الجسم

فقدان الشهية

القيء

الغثيان

الإسهال

ألم في البطن أو ألم في البطن يزداد عند السعال أو العطس أو الاستنشاق أو الحركة.

الإمساك

عدم القدرة على إخراج الغازات

قد يكون لدى المرأة أيضًا حاجة متكررة وعاجلة للتبول

قد تكون أعراض الحالات الأخرى، مثل عدوى المسالك البولية، مشابهة. ومع ذلك، فإن كل هذه الحالات تتطلب عناية طبية فورية لتجنب أي مضاعفات قاتلة.

أسباب التهاب الزائدة الدودية عند النساء

السبب الدقيق لالتهاب الزائدة الدودية غير معروف في كثير من الحالات. ويعتقد أنه يتطور عندما يصبح جزءًا من الزائدة الدودية مسدودًا حيث أشياء كثيرة يمكن أن تعيق الزائدة الدودية، بما في ذلك:

تصلب البراز

تضخم البصيلات اللمفاوية

الديدان في الأمعاء

الأورام

الإصابات

أمراض الجهاز الهضمي

يمكن لأي امرأة أن تصاب بالتهاب الزائدة الدودية. ومع ذلك، قد يكون بعض النساء أكثر عرضة لتطوير هذه الحالة من غيرهن وتشمل عوامل خطر التهاب الزائدة الدودية ما يلي:

التهاب الزائدة الدودية أكثر شيوعًا عند البنات المراهقات والنساء في العشرينات من عمرهن ومع ذلك يمكن أن يحدث في أي عمر عند النساء.

النساء اللاتي لديهن تاريخ عائلي للإصابة بالتهاب الزائدة الدودية هن أكثر عرضة للإصابة به.

إذا كان ألم البطن ناتجًا عن التهاب الزائدة الدودية، فلا يجب عليك أبدًا الاعتماد على العلاجات المنزلية حيث أن هناك احتمالات كبيرة بأنها قد تنفجر ويمكن أن تسبب مضاعفات، والعلاج تحت إشراف جراح عام أمر في غاية الأهمية.

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مضاعفات الزائدة الدودية لدى النساء

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يمكن أن يؤدي التهاب الزائدة الدودية إلى مضاعفات خطيرة إذا تمزقت الزائدة الدودية، مما يسمح للبراز والبكتيريا بالدخول إلى تجويف البطن. يمكن أن يسبب تمزق الزائدة الدودية مجموعة متنوعة من الالتهابات المؤلمة والمميتة، بما في ذلك:

التهاب الصفاق حيث يمكن للبكتيريا الناتجة عن تمزق الزائدة الدودية أن تصل إلى تجويف البطن وتسبب عدوى مميتة.

الخراجات وجيوب من القيح والسوائل المعدية في البطن.

الإنتان إذا تمكنت البكتيريا من الزائدة الدودية الممزقة من الوصول إلى مجرى الدم. إذا حدث ذلك، فإنه يمكن أن يسبب حالة خطيرة تسمى الإنتان والذي يسبب التهابًا واسع النطاق في العديد من أعضائك.

لإدارة ومنع المضاعفات، فمن الأفضل التحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية فعلى الرغم من أن التهاب الزائدة الدودية عادة ما يتم الخلط بينه وبين آلام البطن المنتظمة، إلا أن استشارة الطبيب لإجراء الفحص البدني، والخضوع لاختبارات التصوير مثل الموجات فوق الصوتية والأشعة المقطعية في حالة آلام البطن المفاجئة الشديدة والمستمرة أمر بالغ الأهمية.

العلاجات المنزلية لالتهاب الزائدة الدودية عند النساء

يبدأ التهاب الزائدة الدودية بألم خفيف في تجويف البطن ثم ينتشر في الجسم كله مع مرور الأيام لذا سيكون عليك على الأرجح الخضوع لعملية جراحية فورية وتعتبر جراحات الزائدة الدودية آمنة وسيوصي طبيبك بالأدوية والراحة واتباع نظام غذائي مناسب سيساعدك على التعافي بسرعة بعد الجراحة. التزم بتعليمات طبيبك ويمكنك أيضًا مناقشة الأمر معه حول اتباع قائمة العلاجات المنزلية التي ثبت فعاليتها للمرضى الذين يتعافون من جراحة الزائدة الدودية.

النظام الغذائي المغذي

قد يستغرق الأمر بعض الوقت للعودة إلى نظامك الغذائي قبل استئصال الزائدة الدودية. إن تناول أجزاء صغيرة بشكل متكرر، مثل 6 إلى 8 وجبات صغيرة على مدار اليوم، يمكن أن يساعد في العودة التدريجية إلى النظام الغذائي العادي. من الضروري شرب الكثير من الماء والسوائل الخالية من الكافيين بعد استئصال الزائدة الدودية لتجنب الإمساك ومشاكل الأمعاء. قم بتضمين الأطعمة التي تحتوي على البروميلين، وهو إنزيم يساعد في تخفيف الألم وشفاء الجروح. يمكن أن يتداخل نقص الزنك في النظام الغذائي مع آلية الشفاء الطبيعية للجسم. اختر طعامًا صحيًا وسهل الهضم.

تناول الكثير من الأطعمة الغنية بفيتامين سي

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أظهرت الدراسات السريرية أن فيتامين سي يلعب دورًا مهمًا في التئام الجروح، لذا من الضروري اتباع نظام غذائي غني بفيتامين سي وأعلى مصادر حمض الأسكوربيك أو فيتامين سي هي الفراولة والليمون الحامض وفاكهة الكيوي والفلفل الأحمر والجوافة والبرتقال والجريب فروت والقرنبيط.

زيادة أنشطتك تدريجياً

الراحة ضرورية بعد جراحة الزائدة الدودية، ولكن عندما تكونين مستعدة، قم بزيادة مستوى نشاطك تدريجيًا. تعتبر المشي لمسافات قصيرة، حتى حول المنزل، مكانًا رائعًا للبدء ويمكن أن تساعد في الوقاية من الالتهاب الرئوي والجلطات الدموية. ومن المزايا الإضافية أن النشاط يشجع جهازك الهضمي على العودة إلى طبيعته في وقت أقرب. يمكن أن يكون الإمساك مؤلمًا، لذا قم بإدراج بعض التمارين الرياضية التي يوافق عليها الطبيب في روتينك اليومي، وشرب الكثير من السوائل وتناول ملينات البراز إذا أوصى طبيبك بذلك.

تمارين البطن الخفيفة في المنزل

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بعد بضعة أسابيع من الراحة، ابدأ بالمشي اللطيف وتجنب تمارين التقوية. ابدأ بالجلوس على حافة السرير مع تعليق قدميك على الحافة. ارفع ساقيك للأعلى حتى تصبح موازية للأرضية، مع الحفاظ على ظهرك مستقيمًا وجذعك مشدودًا. انتظر لبضع ثوان قبل أن تخفضين ساقيك ببطء إلى موضعهما الأصلي.

تدليك ما بعد استئصال الزائدة الدودية في المنزل

قد تعاني المرأة من ألم شديد بعد الجراحة ولكن يمكن أن يخفف التدليك الألم الحاد من خلال تعزيز التعافي وتخفيف التوتر. يسبب الاحتكاك بين الجلد والأصابع، مما يزيد من تدفق الدم إلى المنطقة. يمكن أن يكون التدليك بعد استئصال الزائدة الدودية في المنزل مريحًا جدًا ويساعد على تخفيف التوتر. تأكد من استشارة طبيبك بشأن التعافي والحصول على تدليك بمجرد السماح بذلك.

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