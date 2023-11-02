شكرا لقرائتكم خبر عن نقص المغنسيسوم أحدها.. أسباب الرغبة الملحة فى تناول الشوكولاتة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد يعانى البعض منا من الرغبة المفاجئة في تناول الشوكولاتة، ووفقا لموقع " onlymyhealth" غالبًا ما ترتبط الرغبة الشديدة في تناول الشوكولاتة بحاجة الجسم لبعض العناصر الغذائية والمواد الكيميائية.



أسباب الشهية الكبيرة للشوكولاتة ​نقص المغنيسيومنقص المغنيسيوم، هو مشكلة شائعة لدى العديد من الأشخاص، يمكن أن يؤدي إلى الرغبة الشديدة في تناول الشوكولاتة، حيث تحتوي الشوكولاتة على نسبة عالية من المغنيسيوم بشكل طبيعي. التقلبات الهرمونية أحد الأسباب الرئيسية هو السيروتونين، وهو ناقل عصبي يساعد على تنظيم مستويات المزاج والتوتر، تحتوي الشوكولاتة على مركبات يمكن أن تعزز مستويات السيروتونين، مما يؤدي إلى الشعور بالسعادة والاسترخاء.أسباب الشهية الكبيرة للشوكولاتة ​نقص المغنيسيومنقص المغنيسيوم، هو مشكلة شائعة لدى العديد من الأشخاص، يمكن أن يؤدي إلى الرغبة الشديدة في تناول الشوكولاتة، حيث تحتوي الشوكولاتة على نسبة عالية من المغنيسيوم بشكل طبيعي. التقلبات الهرمونية يمكن للتقلبات الهرمونية، خاصة عند النساء أثناء الدورة الشهرية، أن تزيد من الرغبة الشديدة في تناول الشوكولاتة، ويمكن أن تسبب التغيرات الهرمونية انخفاضًا في مستويات السيروتونين، مما يجعل النساء أكثر عرضة للبحث عن الراحة في الشوكولاتة للتخفيف من تقلبات المزاج والتعب.

فهم هذه الأسباب وراء الرغبة الشديدة في تناول الشوكولاتة يمكن أن يساعدنا في اتخاذ خيارات أكثر ذكاءً، بدلًا من تناول الشوكولاتة المليئة بالسعرات الحرارية، يمكننا اختيار الشوكولاتة الداكنة التي تحتوي على نسبة أعلى من الكاكاو، حيث تحتوي الشوكولاتة الداكنة على مضادات الأكسدة وكمية أقل من السكر، مما يجعلها خيارًا صحيًا لإشباع الرغبة الشديدة في تناول الشوكولاتة دون الشعور بالذنب.