شكرا لقرائتكم خبر عن الإسراف فى وضع كريم تقشير البشرة يضر وجهك.. خطوات صحية لازم تعرفيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بشرة المرأة هى كنزها الحقيقى ونضارتها وشبابها هما الأهم بالنسبة لها، لذا تلجأ لكريمات خاصة بالتقشير أو الاسكراب، وهى نوع من الكريمات تعمل على إزالة شوائب البشرة وتعمل على تنظيفها تنظيفا خارجيا، وتنصح الدكتورة ابتسام عمرو استشارى الجلدية بقصر العينى بضرورة الاهتمام بالعناية بجلد الجسم والوجه والبشرة بشكل عام، والسكراب أو كريمات التقشير تستخدم فى هذا الغرض، فهى تخلص الجلد من شوائبه وتعمل على تنظيف البشرة بلطف، ولكن تسرف بعض السيدات فى استخدامها على الجسم أو الوجه وتستخدمها لأكثر من مرة فى الأسبوع وهو ما ينذر بمشكلات جلدية كثيرة.

وتابعت الدكتورة ابتسام أن المعدل الأمثل لاستخدام هذه الكريمات هو مرة فى العشرة أيام للبشرة الدهنية والمختلطة، والاسراف فيها أو وضعها على الوجه يتسبب فى الإصابة بالتقرحات والتشقق الجلد الشديد خاصة فى فصل الخريف والشتاء حيث يقل الترطيب بشدة.

وتابعت استشارى الجلدية حديثها ناصحة بضرورة الاهتمام بالبعد عن الإسراف فى استخدامها لأنها تتسبب فى الإصابة بالقشور المؤلمة وجفاف شديد للجلد ينتج عنه تشققات وتجاعيد ملحوظة، إضافة إلى الإصابة بالحساسية والرغبة فى الهرش نتيجة تحسس بعض السيدات من الاسراف فى التعرض لمكونات معينه من هذه الكريمات، فضلا عن زيادة فرص الإصابة بالحبوب وتهيج البشرة الشديد، لذا لابد من اتباع بعض القواعد بعد تقشير الجسم بكريمات التقشير الخفيفة، أبرزها أن يتم الترطيب للجلد بعدها مباشرة ، من خلال استخدام كريمات ترطيب خالية العطور أو بزيوت طبيعية كزيت اللوز الحلو أو زيت الزيتون المخصص للأغراض التجميلية، فضلا عن أهمية ارتداء الملابس القطنية.