شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب التهاب المسالك البولية.. منها مرض السكرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التهابات المسالك البولية هي التهابات تؤثر على المسالك البولية التي تشمل مجرى البول والمثانة والحالب والكلى، مجرى البول والمثانة هما الأكثر تأثراً، فى هذا التقرير نتعرف على أسباب التهابات المسالك البولية. بحسب موقع تايمز أوف إنديا. عوامل الخطر وأسباب التهاب المسالك البولية العدوى من منطقة المستقيم إلى مجرى البول هذا أمر شائع جدًا مع سوء النظافة وعندما تقوم بالتنظيف من الخلف إلى الأمام بدلاً من الأمام إلى الخلف. حبس البول لفترة طويلة من الزمن: يؤدي ذلك إلى ركود البول مما يؤدي إلى الإصابة بالعدوى.

مرض السكري: مرض السكري هو عامل خطر للإصابة بالتهاب المسالك البولية. يمكن أن تؤدي عملية القسطرة لأي سبب من الأسباب إلى حدوث عدوى في المثانة

انقطاع الطمث: بعد انقطاع الطمث يؤدي نقص هرمون الاستروجين إلى ضمور الغشاء المخاطي للمثانة ويزيد من خطر الإصابة بالعدوى.

حصوات الكلى:بعض الأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة يكونون أكثر عرضة للإصابة بالعدوى. يمكن أن تؤدي حصوات الكلى أيضًا إلى الإصابة بالعدوى

الحمل:التغيرات الهرمونية التي تحدث أثناء الحمل تجعل عدوى المسالك البولية أكثر شيوعًا عند النساء الحوامل. أعراض التهابات المسالك البوليةالإحساس بالحرقان أثناء التبول.

التردد والألم أثناء التبول

البول غائم أو دموي

ألم أو عدم راحة في أسفل البطن

ضغط الحوض

حمى مع قشعريرة

آلام الظهر

الوقاية من التهابات المسالك البولية-شرب الكثير من الماء: فهذا يساعد في التخلص من أي بكتيريا موجودة

التبول على فترات منتظمة: يمنع البكتيريا من البقاء في المثانة لفترة طويلة.

النظافة الجيدة: التنظيف من الأمام إلى الخلف.

ارتداء الملابس الداخلية القطنية

لا ترتدي السراويل الضيقة جدًا

قد يقلل عصير التوت البري غير المحلى أو مكملات التوت البري من فرص الإصابة بالتهاب المسالك البولية، لذلك لا ضرر من استخدامه للوقاية من التهاب المسالك البولية.

علاج التهاب المسالك البولية عادة ما يتم إعطاء المضادات الحيوية. اعتمادا على الأعراض الخاصة بك، قد تكون هذه عن طريق الفم أو عن طريق الوريد.

شرب الكثير من الماء أو السوائل عن طريق الفم

شرب عصير التوت البري.

قد يتم إعطاؤك مسكنات بولية أو تخديرًا بوليًا لتسكين الألم.

في حالة انقطاع الطمث، يمكن إعطاء كريم الإستروجين لفترة قصيرة.

إذا تركت دون علاج يمكن أن تسبب مشاكل خطيرة بما في ذلك تلف الكلى. لذلك، من المهم إكمال دورة العلاج الخاصة بك. من المهم أيضًا زيارة طبيبك وليس العلاج الذاتي.