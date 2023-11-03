شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد القلقاس عديدة أبرزها فقدان الوزن وحماية الأسنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - القلقاس أحد أهم الأكلات التي يفضلها الكثير من الأشخاص، فهو طعام له الكثير من الفوائد المميزة له، وتكمن فوائد القلقاس في أنه يعزز من طاقة الجسم والقدرة على بذل الجهد، هذا ما أكده تقرير نشر فى موقع health line الطبى، مشيرا إلى أن الرياضيين يستخدمون القلقاس في تزويدهم بالطاقة ، كما أنه يساعد وبشدة على انقاص الوزن لأولئك اللذين يتبعون الأنظمة الغذائية الخاصة بذلك، فهو يحد من السعرات الحرارية لأنه يحتوى على الألياف المفيدة والمشبعة والتي تعزز من التغذية الجيدة التي تحسن عمل الجهاز الهضمى.

فوائد القلقاس

من أبرز فوائد القلقاس أيضا أنه يعزز من صحة العظام والعضلات، فوفقا للتقرير فإنه يحافظ على الكتلة العضلية، كما أنه يحتوى على الماغنسيوم وفيتامين e ويحسن أيضا من مستوى ضغط الدم لأنه يخفضه وهو أمر هام لأولئك اللذين يعانون من ارتفاع في ضغط الدم.

فوائد القلقاس للصحة

ومن أبرز فوائد القلقاس أيضا أنه يعزز من الصحة الهضمية، لأنه يحتوى على نسبة عالية من الألياف، وهو يعزز من الإخراج بشكل جيد والهضم بشكل مميز وصحى، فضلا عن أن القلقاس يساعد على تقليل فرص الإصابة بالسرطانات، وتثبيط الخلايا السرطانية، لاحتوائه على فيتامين أ المفيد، ويحافظ القلقاس أيضا على تعزيز صحة الفم وحماية الأسنان من الكسور .

من أبرز فوائد القلقاس أيضا أنه يعزز من قوة العظام وسلامتها لاحتوائه على الماغنيسيوم، فهو يعزز من نمو العظام والحفاظ على كثافتها، وهو أمر بالغ الأهمية، لذا احرص على ادخال القلقاس في نظامك الغذائي.