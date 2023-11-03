شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض نقص فيتامين د فى الجسم وأهم الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نقص فيتامين د يعني انخفاض مستواه في الدم عن المعدل الطبيعي، وهذا الأمر يتسبب في حدوث تأثير سلبي علي الصحة بشكل عام، ويعد فيتامين د من أهم الفيتامينات التي تحافظ على صحة العظام وعضلات الجسم، فهو يساهم في الحفاظ على توازن الكالسيوم بالجسم، وتحسين امتصاص الفسفور، ووفقا للتقرير المنشور عبر موقع “HEALTHLINE” سنتعرف على أبرز أعراض نقص فيتامين د.





أعراض نقص فيتامين دهناك العديد من الأعراض التي تظهر علي الشخص المصاب بنقص فيتامين د، ومنها:

-الإرهاق والضعف العام.

-تقلب المزاج، الذي قد يتسبب في الإصابة بالإكتئاب والقلق.

-زيادة الشعور بالخمول.

-تساقط الشعر.

-زيادة الوزن أو صعوبة في التخلص من الوزن الزائد.

-ألم العضلات.

-آلام العظام والمفاصل.

-ضعف في العظام، الذي يتسبب في الإصابة بالهشاشة.

-ضعف الجهاز المناعي، وزيادة خطر الإصابة بعدوى الجهاز التنفسي.

-بطء التئام الجروح الناجمة عن الإصابة أو الخضوع للعمليات الجراحية.-ضعف بنية الأسنان، وخاصة لدى الأطفال.

أسباب نقص فيتامين د -سوء التغذية: عدم الحصول علي الطعام الغني بفيتامين د تعد من أسباب نقص نسبته، وخاصة الحليب، والسمك والبيض، ولذا يجب تناولهم. -عدم التعرض الكافي لأشعة الشمس:يطلق عليه فيتامين الشمس، فعند عدم التعرض لأشعة الشمس يقل نسبة فيتامين د بالجسم، ولذا يجب الحصول عليه عن طريق التعرض لأشعة الشمس خلال ساعات الأمان أي قبل الساعة 11 صباحا وبعد العصر. -سوء امتصاص فيتامين د من الأمعاء:يمكن أن ينجم نقص فيتامين د عن سوء امتصاصه من الأمعاء، ومن الأسباب الصحية التي تؤدي إلى تقليل امتصاص فيتامين د من الأمعاء. -السمنة:تعد من أبرز الأسباب المؤدية للإصابة بنقص فيتامين د، ولذا عليك التخلص من الوزن الزائد.