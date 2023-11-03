شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تساعد الفيتامينات والمعادن فى تخلصك من التوتر وتحسين صحتك النفسية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعانى الكثير من الناس من مشكلة القلق المستمر، والتي تتمثل أعراضه ما بين الصعوبة في التركيز، وتوتر العضلات، وهو ما تساعد بعض الفيتامينات مثل أوميجا 3 ، وبعض المعادن مثل معدن المغنسيوم، في تقليل أعراضه، وذلك وفقا لما نشره موقع timesofindia.

فتيامينات ومعادن تقلل القلق لديك : الاوميجا 3

الأحماض الدهنية أوميجا 3 معروفة بخصائصها المضادة للالتهابات. ويمكن أن تساعد في تقليل القلق من خلال تعزيز إنتاج الناقلات العصبية مثل السيروتونين، الذي ينظم الحالة المزاجية. وتشمل الأطعمة الغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية الأسماك الدهنية مثل السلمون والجوز وبذور الكتان.

معدن المغنيسيوم

المغنيسيوم يلعب دور أساسى في عمل نظامنا العصبي. كما أنه يساعدك على الاسترخاء عن طريق تحفيز إنتاج الميلاتونين والسيروتونين. وفى حالة نقص المغنيسيوم يزيد القلق والتوتر لدى المرء. والأطعمة التي تحتوى على معدن المغنسيوم مثل الخضار الورقية والمكسرات والبذور والحبوب الكاملة هي مصادر غنية بالمغنيسيوم، والتي يمكن أن تساعد على استرخاء العضلات وتهدئة العقل.

فيتامين د

فيتامين د، والذي يسمى أيضا "فيتامين أشعة الشمس"، مهم لصحتك العقلية. ارتبط انخفاض مستويات فيتامين د بزيادة خطر القلق والاكتئاب. وتناول الأطعمة الغنية بفيتامين د مثل الأسماك الدهنية ومنتجات الألبان المدعمة وصفار البيض يمكن أن يساعد في تقليل القلق.

فيتامين ب

تعتبر فيتامينات ب، وخاصة ب6 وب12، ضرورية لتخليق الناقلات العصبية مثل السيروتونين والدوبامين، والتي تلعب دورا حيويا في تنظيم المزاج.

الأطعمة مثل اللحوم الخالية من الدهون والدواجن والفاصوليا والخضراوات الورقية .

فيتامين ج

يساعد فيتامين C على إصلاح وحماية خلايانا، وقد ثبت أنه يخفف من القلق. غالبا ما يعاني الأشخاص الذين يعانون من نقص فيتامين C من التعب أو الشعور بالاكتئاب.