شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض سرطان العظام عديدة منها التورم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألم شديد في العظام، وعدم القدرة على الحركة، من أبرز أعراض الإصابة بسرطان العظام، وخلال هذا التقرير سنتعرف علي أبرز أعراض هذا المرض، وفقا لموقع “healthline”. سرطان العظام سرطان العظام يعد من أنواع السرطانات الأكثر ألما عند الإصابة به، ويصاب أي جزء من الجسم، ولكنه يؤثر غالبًا على الحوض والعظام الطويلة في الأطراف. أعراض سرطان العظامهناك العديد من الأعراض التي تشير إلى الإصابة بسرطان العظام، ومنها: - آلام العظام:تعد من الأعراض المبكرة للإصابة بسرطان العظام، حيث يظهر الألم في البداية ويختفي في أحد عظام الجسم، وبعد فترة تبدأ أعراض الألم عند الحركة، ويصعب السيطرة على الألم حتي بأخذ المسكنات وهنا يجب الذهاب للطبيب. - التورم:أكدت العديد من الدراسات الطبية، أن التعرض للتورم أو تصلب المفاصل بشكل متكرر يعد من أعراض الإصابة بسرطان العظام، ففي حالة صعوبة الحركة بشكل طبيعي أو عدم القدرة على حمل الأشياء وتورم الجسم يجب الذهاب للطبيب. - فقدان الوزن غير المبرر:يتعرض بشكل دائم مرضي السرطان بشكل عام للإصابة بفقدان الوزن غير المبرر، فالبرغم من قلة النشاط والحركة أو ممارسة الرياضة ، يتعرض مرضى السرطان العظام لفقدان الوزن يصبح الشخص هزيلا وضعيفا. - تكسر وهشاشة العظام:يسهل كسر العظام بأي حركة أو خبطة خفيفة لمرضي سرطن العظام، والسبب أن العظام تصبح هاشة وضيفة بسبب الخلايا السرطانية، ولذلك يجب الحصول على التشخيص الدقيق في حالة المعاناة من أي كسور في العظام للتأكد من عدم وجود أي أورام أو خلايا سرطانية. علاج سرطان العظاميتمد تحديد البرتوكول العلاجي لمرضي سرطان العظام وفقا للمرحلة التي يعاني منها الشخص، وتشمل خيارات العلاج: - الجراحة. -العلاج الكيميائي. -زرع الخلايا الجذعية. -العلاج الإشعاعي. -العلاج بالبروتونات.

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