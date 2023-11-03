شكرا لقرائتكم خبر عن ماء الخيار مضاد للأكسدة ويقلل الإصابة بتكوين حصوات الكلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصوات الكلى عبارة عن كتل صلبة تتكون من معادن وأملاح مختلفة تتراكم في الكلى. يمكن أن يتراوح حجمها من حبيبات صغيرة إلى حصوات أكبر، وغالبا ما تتكون من أكسالات الكالسيوم أو حمض البوليك أو مركبات أخرى، وأفادت بعض الأبحاث الحديثة أن ماء الخيار يمكن أن يكون إضافة قيمة لنظامك الغذائي في الوقاية من خطر تكوين حصوات الكلى، وذلك وفقا لما نشره موقع onlymyhealth.

فوائد صحية لتناول ماء الخيار: الترطيب

إن الحفاظ على رطوبة الجسم أمر بالغ الأهمية للوقاية من حصوات الكلى. ويعتبر ماء الخيار طريقة لذيذة ومنعشة لزيادة استهلاكك اليومي من الماء.

يساعد الترطيب المناسب على تخفيف المعادن والأملاح الموجودة في البول، مما يقلل من خطر تكون الحصوات.

الخيار يحتوى على نسبة عالية من الماء بشكل طبيعي، مما يجعل ماء الخيار اختيارا صائبا لبقاء الجسم رطبا .

محتوى السيترات

يحتوي الخيار على كمية معتدلة من السيترات، وهو مركب معروف بأنه يمنع تكوين أنواع معينة من حصوات الكلى، وخاصة حصوات أكسالات الكالسيوم. شرب ماء الخيار بانتظام قد يوفر مصدرًا للسيترات الغذائي ويمكن أن يساعد السيترات في منع البلورات من الالتصاق ببعضها البعض .

خصائص مضادة للأكسدة

الخيار غني بمضادات الأكسدة، مثل الفلافونويد، والتي لها خصائص مضادة للالتهابات. يمكن أن يؤدي الالتهاب إلى تفاقم أعراض حصوات الكلى، وقد تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في ماء الخيار على تخفيف بعض الانزعاج المرتبط بحصوات الكلى.

محتوى منخفض من الأوكسالات

يحتوي الخيار على نسبة منخفضة من الأوكسالات، لذلك فإنه يساهم في تقليل تكوين الحصوات المرتبطة بالأوكسالات. يمكن أن يكون تضمين ماء الخيار في نظامك الغذائي خطوة استباقية لتقليل تناول الأوكسالات ، حيث تتكون بعض حصوات الكلى بشكل أساسي من أكسالات الكالسيوم.

تأثير الأحماض القلوية

ماء الخيار له تأثير قلوى طفيف على الجسم، ويساعد في مواجهة الظروف الحمضية التي تساهم فى تكوين حصوات حمض البوليك. ويمكن الوقاية من حصوات حمض اليوريك أو التقليل منها عن طريق خلق بيئة أقل حمضية في المسالك البولية.



