8 أسباب لألم السرة عند النساء وعلاجات مجربة وسريعة

بيروت - نادين محمد - هناك أسباب مختلفة لألم السرة عند الضغط عليها. وفي بعض الحالات، يمكن أن يكون خفيفًا أو متقطعًا. في بعض الأحيان يمكن أن يكون حاد وشديد أو مصحوب بأعراض أخرى مثل القيء أو العرق أو الشحوب.

عادة ما يختفي الألم من تلقاء نفسه لكن يجب ألا تتجاهلها إذا استمرت لفترة طويلة لأن بعض المشاكل يسهل علاجها مثل عسر الهضم أو الإمساك بينما قد تكون مشاكل أخرى خطيرة في المعدة.

لذلك يجب تقييم الألم المتكرر أو الشديد، أما إذا كان ألم مصحوب بأعراض أخرى، من قبل الطبيب وبمجرد تحديد السبب الأساسي وتأكيد التشخيص، يمكن البدء بالعلاج حسب الضرورة وتشمل الأسباب الرئيسية لألم السرة ما يلي.

1. الفتق السري

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يمكن أن يسبب الفتق السري ألمًا يقع مباشرة على زر البطن. يحدث هذا الفتق عندما ينتفخ جزء من الأمعاء أو عضو آخر في البطن عبر بطانة البطن ويتراكم بين عضلات البطن والجلد.

بشكل عام، يظهر الألم أو يتفاقم مع النشاط البدني، لكنه يمكن أن يكون مستمرًا ويصبح شديدًا إذا انقطعت الدورة الدموية إلى الأنسجة المحيطة بالفتق بسبب التورم الموضعي المتزايد. لذلك يجب عليك الذهاب لجراح عام لعلاج الفتق وإصلاحه.

2. الإمساك

يعد الإمساك من أسباب ألم البطن حول زر البطن. وغالبا ما يكون نتيجة لانتفاخ الأمعاء من الغازات أو من البراز المتراكم الذي يحفز الأعصاب التي تمر عبر هذه المنطقة. قد تعاني العديد من النساء أيضًا من الإمساك أثناء الحمل.

للوقاية من الإمساك، يجب الحفاظ على إتباع نظام غذائي غني بالألياف، والتي يمكن العثور عليها في الخضار والبذور. يمكن أن يصف الطبيب المسهلات، مثل اللاكتولوز، إذا لم يتحسن الإمساك من تلقاء نفسه.

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3. الحمل

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يمكن أن تعاني النساء الحوامل من الألم أو الانزعاج حول السرة في أي وقت أثناء الحمل. هذا الألم طبيعي ومتوقع، ويرتبط بنمو البطن وتمدد الرباط المستدير. يمكن أن يؤدي تمدد البطن إلى إضعاف جدار البطن حول السرة ويسبب فتقًا داخلياً.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن لضغط وانتفاخ الرحم والأعضاء الأخرى أن يحفز أعصاب الألم في المنطقة ويسبب الإحساس بالألم في السرة. وعادة ما يكون هذا أكثر حدة في نهاية الحمل.

لذا إذا كان الألم الذي تشعرين به خفيفًا ومحتملًا، فيجب عليك فقط مراقبته، لأنه من المحتمل أن يختفي من تلقاء نفسه. قد يصف الطبيب المسكنات، مثل الأسيتامينوفين. يجب عليك البحث عن علامات الاحمرار والتورم وإفرازات السرة والألم الشديد لأن هذه علامات على الإصابة بالعدوى.

4. التهاب المعدة والأمعاء

الإسهال الذي يحدث بسبب التهاب المعدة والأمعاء أو التسمم الغذائي يمكن أن يسبب الألم حول السرة ومع ذلك، يمكن الشعور بهذا النوع من الألم في أي مكان في البطن بسبب الالتهاب المرتبط بهذه الحالات ويمكن أن يصاحب الألم أيضًا غثيان وقيء وحمى، ويستمر لمدة 3 إلى 7 أيام في المتوسط.

لذا يجب عليك اختيار الوجبات الخفيفة التي تحتوي على أطعمة سهلة الهضم وقليلة الدهون. يجب الحرص على تناول الكثير من السوائل، مثل الماء والشاي والعصائر الطازجة.

5. التهاب الزائدة الدودية

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يبدأ ألم التهاب الزائدة الدودية حول السرة وينتشر إلى الجزء السفلي الأيمن من البطن ويصبح أكثر شدة مع مرور الوقت. وغالبًا ما يصاحب هذا الالتهاب الغثيان والقيء وفقدان الشهية والحمى.

إذا لاحظت أعراض التهاب الزائدة الدودية، يجب عليك التوجه إلى الطبيب للتقييم والتشخيص. إذا تم التأكد من ذلك، فإن العلاج يشمل الاستئصال الجراحي للزائدة الدودية والمضادات الحيوية.

6. التهاب المرارة

التهاب المرارة هو التهاب في المرارة يحدث عادةً بسبب تراكم حصوات المرارة التي تعيق تدفق الصفراء. يمكن أن يسبب آلام في البطن والقيء الذي يتفاقم بعد تناول الطعام. في معظم الحالات، يتم الشعور بالألم في الجزء العلوي الأيمن من البطن، ولكن يمكن الشعور به أيضًا حول السرة وينتشر إلى الظهر.

إذا كنت تشكين في أن أعراضك مرتبطة بالتهاب المرارة، فيجب عليك التوجه إلى للطبيب لوصف العلاج وقد يشمل استخدام المضادات الحيوية وتغيير النظام الغذائي والترطيب الوريدي وجراحة إزالة المرارة.

7. متلازمة القولون العصبي

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يتميز هذا المرض بألم في البطن يتحسن بعد حركات الأمعاء. غالبًا ما يتم الشعور بالألم في أسفل البطن، لكنه يمكن أن يختلف ويشعر به في أي منطقة من البطن. عادة ما ترتبط هذه الحالة بالانتفاخ والغازات المعوية وتناوب الإسهال مع الإمساك.

يمكن أن يشمل العلاج المسكنات ومضادات التشنج لتخفيف الألم، وتقليل الغازات، والملينات والألياف خلال فترات الإمساك، والأدوية المضادة للإسهال خلال فترات الإسهال. ومن الشائع أن تظهر هذه الحالة لدى النساء اللاتي يعانين من التوتر والعصبية وبالتالي فإن الدعم النفسي وتخفيف التوتر قد يساعد أيضًا في تخفيف الأعراض.

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8. التهاب البنكرياس

التهاب البنكرياس هو التهاب خطير يصيب البنكرياس، وهو العضو الرئيسي المسؤول عن تحلل العناصر الغذائية في الأمعاء. ويمكن أن يسبب في كثير من الأحيان ألمًا قويًا في منتصف البطن، والذي يمكن أن ينتشر إلى الظهر. يمكن أن تسبب هذه الحالة أيضًا الغثيان والقيء والحمى.

المصدر:موقع هيلث