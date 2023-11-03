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عدن - ياسمين التهامي - إذا لاحظتها توجه للطبيب فورًا.. الكشف عن علامة تظهر في الأنف تشير إلى مرض خطير وقاتل