لمنع الجفاف.. معدل شرب الماء حسب الوزن

بيروت - نادين محمد - يحتاج الشخص البالغ السليم إلى حوالي 35 مل من الماء يوميًا لكل كيلوغرام من وزن الجسم. وفقا للمبادئ التوجيهية العامة من المنظمات العلمية. الشخص الذي يزن 50 كيلوجرامًا يحتاج إلى 1.7 لترًا، و60 كيلوجرامًا 2.1 لترًا، و70 كيلوجرامًا 2.4 لترًا، و80 كيلوجرامًا 2.8 لترًا. كلما زاد وزنك، زادت حاجتك إلى الماء.

تعتمد كمية الماء التي يجب أن تشربها يوميًا أيضًا على العمر وكذلك على النظام الغذائي ومستوى النشاط والمناخ. يحتاج الطفل النشيط إلى شرب ماء أكثر من الطفل الهادئ الساكن داخل المنزل، كمية الماء الموصى بها لطفل يتمتع بصحة جيدة تبلغ حوالي 1.1 لترًا يوميًا، بغض النظر عن مدى عطشه.

يعاني كبار السن من انخفاض الشعور بالعطش ويشربون كميات أقل بشكل عام. لكن عواقب ذلك وخيمة من مشاكل القلب والأوعية الدموية إلى ضعف جهاز المناعة. ومن الناحية الصحية، يجب عليهم شرب 1.5 لتر من الماء يوميًا للحماية من الجفاف.

بالإضافة إلى شرب الماء، يجب تناول نظامًا غذائيًا غنيًا بالفواكه والخضروات الطازجة. يمكن أيضًا تحسين مذاق الماء عن طريق إضافة التوت أو الليمون أو الأعشاب.

شرب الماء ضرورة أساسية للجسم- المصدر freepik

ماذا يجب أن نشرب؟

الماء هو الجواب الأهم والبسيط. فالمياه هي المشروب الآمن الخالي من السعرات الحرارية أو المواد المضافة. تحتوي المشروبات الغازية مثل عصير الليمون والكولا والعصائر على السكر ومحسنات النكهة والروائح التي يجب على الجسم معالجتها قبل بدء عمله الفعلي. أيضًا، مستوى الحموضة أو الفوسفات الموجود في المشروبات المحلاة يزيد من احتياجاتنا من الماء.

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لا تنتظري العطش لتناول الماء

العطش ليس إشارة من جسمكِ تشير إلى أن مستوى الماء في الجسم منخفض، ولكنه تحذير من أنكِ تعاني من الجفاف وتحتاجي إلى الشرب. بحلول الوقت الذي تشعرين فيه بالعطش، يكون جسمكِ قد فقد بالفعل 1-2% من الماء.

يجب شرب الماء على فترات منتظمة حتى لا تصابي بالجفاف. في المتوسط، يجب على الشخص البالغ الذي لا يمارس الرياضة أن يشرب 1.5 لترًا من الماء العادي يوميا.

ومع ذلك فإن إجمالي كمية السوائل اليومية الموصى بها (الماء بالإضافة إلى المشروبات الأخرى) هي 3 لترات للرجال و 2.2 لتر للنساء.

تتحدد كمية الماء اللازمة بحسب النشاط- المصدر freepik



حقائق مهمة عن المياه:

يتكون جسم الإنسان من حوالي 60%-70% من الماء

تناول كميات صغيرة من المشروبات مثل الشاي أو القهوة لا يسبب الجفاف، كما كان يعتقد سابقاً.

شرب كوب من الماء قبل الوجبة لا يتحكم في تناول الطعام فحسب، بل يساعد أيضًا في حماية جدار المعدة من التأثيرات الضارة للأحماض الهضمية.

يساعدك شرب كمية كافية من الماء على إنقاص الوزن والحفاظ على النشاط البدني والوقاية من أمراض القلب لأنه بدون الماء لا يستطيع الجسم تفتيت الدهون بشكل كافٍ.

تشمل أعراض الجفاف الصداع وآلام المعدة والتغيرات السلوكية والاكتئاب.

تتراجع الوظائف المعرفية مثل التركيز والذاكرة والتفكير عندما يفقد الجسم أكثر من 2%.

يمكن أن يؤدي فقدان 22% إلى 30% من إجمالي الماء في الجسم إلى الغيبوبة والموت.

مياه الشرب المعبأة في زجاجات لها تاريخ انتهاء الصلاحية.

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المصادر:

Medindia

Brita



