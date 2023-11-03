شكرا لقرائتكم خبر عن على عكس المتوقع.. السكر في قهوتك قد لا يكون له تأثير ضار على صحتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدت دراسة حديثة أجراها علماء هولنديون ودنماركيون وبريطانيون الاعتقاد بأن إضافة السكر إلى الشاي أو القهوة قد يكون له تأثير ضار على الصحة العامة.



ولم يجد البحث، الذي استند إلى بيانات من دراسة كوبنهاجن للذكور طويلة الأمد، أي ارتباط كبير بين المشروبات الساخنة المحلاة وزيادة خطر الإصابة بمرض السكري أو الوفاة المبكرة وفقًا لموقع "onlymyhealth".

وحثت النصائح الغذائية السابقة، البالغين على الحد من تناولهم اليومي للسكر إلى 30 جرامًا، لمكافحة مشاكل الأسنان والسكري والأمراض المرتبطة بالسمنة، كما أوصت هيئة الخدمات الصحية الوطنية NIH بتقليل السكر في الشاي أو القهوة، ودعت إلى التخلص في نهاية المطاف من السكر أو استخدام المحليات الصناعية.

ومع ذلك، كشفت الدراسة الجديدة عن أن الرجال الذين اعترفوا بإضافة السكر إلى الشاي أو القهوة لم يكونوا أكثر عرضة للإصابة بمشاكل صحية من أولئك الذين امتنعوا عن القيام بذلك.



ووفقًا للباحثين، لم تكن هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين استهلاك السكر في المشروبات الساخنة والوفيات الناجمة عن جميع الأسباب، أو الوفيات الناجمة عن أمراض القلب والأوعية الدموية، أو الوفيات الناجمة عن السرطان، أو مرض السكري.

وعلى الرغم من أن هذه الدراسة تتحدى المعتقدات الحالية، فمن الضروري ملاحظة أن التحليل الشامل الأخير لـ 73 دراسة واسعة النطاق وأكثر من 8600 مقالة علمية أكد الآثار الضارة لاستهلاك السكر العالي، وربط التحليل بين الإفراط في تناول السكر، بما في ذلك المشروبات المحلاة، والاضطرابات الأيضية، ومشاكل القلب، وزيادة الوزن.

وبناءً على هذه النتائج، أوصى الباحثون بتقليل تناول السكر المضاف إلى أقل من ست ملاعق صغيرة يوميًا والحد من المشروبات المحلاة بالسكر إلى أقل من حصة واحدة أسبوعيًا للتخفيف من الآثار الضارة للسكريات على الصحة.

يضيف هذا البحث الجديد منظورًا جديدًا للنقاش الدائر حول استهلاك السكر ويسلط الضوء على مدى تعقيد فهم تأثيره على صحة الإنسان، وهناك ما يبرر إجراء المزيد من الدراسات لاستكشاف الفروق الدقيقة في تناول السكر وعواقبه المحتملة على الصحة العامة.