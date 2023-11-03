شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تكشف العلاقة بين تلوث الهواء ومرض باركنسون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشير دراسة إلى أن هناك علاقة بين تلوث الهواء ومرض باركنسون، وحسب ما ذكره موقع doctissimo فإن هناك جسميات دقيقة موجودة في الهواء والماء ويسبب التعرض لهذه الجسيمات خطر كبير على الصحة وقد يسبب أيضًا التهابًا في الدماغ، ما يسبب مرض باركنسون.

ففي هذه الدراسة، لاحظ الباحثون البيانات الصحية لما يقرب من 90 ألف شخص يعانون من مرض باركنسون وتم ترميز هؤلاء المرشحين جغرافيًا وفقًا لمنطقة إقامتهم، للسماح للباحثين بحساب معدلات مرض باركنسون في كل منطقة.

وتم لاحقًا حساب متوسط ​​مستوى الجزيئات الدقيقة في هذه المناطق وتم أخذ عوامل خطر معينة (مثل العمر والجنس والأصل وتاريخ التدخين والرعاية الطبية) في الاعتبار وأخيرا، تم قياس العلاقة بين التعرض السابق للجسيمات الدقيقة والمخاطر اللاحقة للإصابة بمرض باركنسون.

نتيجة؟ يقول أحد الباحثين باستخدام تقنيات التحليل الجغرافي المكاني المتطورة، تمكنا، لأول مرة، من تأكيد وجود ارتباط قوي على مستوى البلاد بين حادثة مرض باركنسون والجسيمات الدقيقة في الولايات المتحدة.

وبشكل أكثر تحديدًا، فإن الأشخاص الذين يعيشون في مناطق ذات مستويات متوسطة عالية من تلوث الهواء " معرضون لخطر الإصابة بمرض باركنسون بنسبة 56٪ أكثر من أولئك الذين يعيشون في مناطق ذات مستويات منخفضة من تلوث الهواء ".

ومن النتائج البارزة الأخرى للدراسة، يبدو أن معدل الأشخاص المصابين بالمرض يختلف باختلاف المناطق التي تمت ملاحظتها على سبيل المثال، يبدو أن الأشخاص في الجزء الغربي من الولايات المتحدة أقل عرضة للخطر.

تقول بريتاني كرزيزانوفسكي، دكتوراه، باحثة في معهد بارو للأعصاب ومؤلفة الجزء الرئيسي من الدراسة: " قد تعكس الاختلافات الإقليمية في مرض باركنسون اختلافات إقليمية في تكوين الجسيمات قد تحتوي بعض المناطق على جزيئات ذات مكونات أكثر سمية من غيرها" .

بالنسبة للباحثين، فإن هذه النتائج واعدة ويأملون أن تشجع هذه البيانات الجديدة السياسيين على اتخاذ تدابير بيئية أكثر صرامة.

على الرغم من سنوات من الأبحاث التي تهدف إلى تحديد عوامل الخطر البيئية لمرض باركنسون، فإن معظم الجهود ركزت على التعرض للمبيدات الحشرية ، هذه الدراسة تشير إلى أننا يجب أن ننظر أيضا إلى تلوث الهواء كعامل مساهم في تطور مرض باركنسون ".