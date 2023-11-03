أهمها تقوية المناعة.. فوائد تناول فاكهة الرامبوتان للمرأة 

بيروت - نادين محمد - كثيرون لا يعرفون فاكهة الرامبوتان، لكنها منجم للفوائد الصحية لاسيما للنساء. الرامبوتان هي نوع من الفواكه الموجودة في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية. لا تتوفر في البيئات الباردة.

الرامبوتان تحتوي على كنز من الفوائد الصحية، فهي غنية بالألياف والكربوهيدرات والبروتينات و الفيتامينات مثل فيتامين أ وج. بالإضافة إلى ذلك، يمكنكِ الحصول على معادن مختلفة مثل الكالسيوم والزنك.

الفوائد الصحية للرامبوتان

تشمل فوائد الرامبوتان علاج جفاف الشفاه وتقرح الفم، كما تحسن صحة العينين، والوقاية من فقر الدم، وتقلل نسبة الكولسترول السيئ، وتمنع السرطان تابعي المزيد من الفوائد الصحية في الآتي:

علاج جفاف الشفاه وتسوس الفم

يعاني الأشخاص الذين يتناولون وجبات تحتوي على كميات قليلة من فيتامين سي من أمراض مثل جفاف الشفاه وتسوس الفم. تناول الرامبوتان يؤدي إلى إطلاق كميات هائلة من فيتامين سي في جسمك وبالتالي يعمل كعلاج لمثل هذه الأمراض.أيضا، فيتامين ج فعال ضد التهاب الحلق.

يحسن صحة العيون

تشير الدراسة إلى أن نقص فيتامين أ في الجسم يرتبط بمشاكل العين. ويسبب النقص مضاعفات خفيفة في العين، ولكن إذا لم يتم علاجها، تصبح المضاعفات أكثر فتكا.

ولضمان بقاء عينيك بصحة جيدة، يمكنك الإقدام على خطوة تناولي الأطعمة التي تحتوي على فيتامين سي بهذا المعنى؛ سيكون الرامبوتان هو الخيار الأفضل.

الرامبوتان يساعد على الألياف- المصدر freepik

الوقاية من فقر الدم

فقر الدم من الحالات الشائعة بين النساء لاسيما بعد الإنجاب، يحتوي الرامبوتان على كميات هائلة من الحديد الضروري للحماية من فقر الدم.

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يخفض نسبة الكولسترول السيئ

يرتبط الكولسترول بأمراض القلب التي تسبب الوفاة، يساعد الرامبوتان بشكل كبير في خفض مستوى الكوليسترول الضار لأنه يحتوي مركبات الفلافونويد المضاد للأكسدة و الذي يقاوم الكولسترول السيئ في الجسم.



الوقاية من السرطان

السرطان هو أحد الأمراض المرتبطة بعدد كبير من الوفيات في العالم. في الغالب، يرتبط السرطان بالجذور الحرة في أجسامنا التي يقال إنها نشأت من الأطعمة المصنعة. تدمر الجذور الحرة أجسامنا بسرعة عن طريق تخليق الخلايا السرطانية.

تحتوي الرامبوتان على كميات هائلة من مضادات الأكسدة التي تساعد على القضاء على الجذور الحرة من الجسم. ما لا يقل عن ثلاثة رامبوتان يوميا كافية لتقليل خطر الإصابة بالسرطان.

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تجديد الجلد

تحتوي الرامبوتان على البروتينات والمعادن التي يمكن أن تساعد في تجديد بشرتك. تساعد البروتينات الموجودة في الفاكهة على استبدال الخلايا الميتة الموجودة على السطح بخلايا جديدة ما يبقي بشرتكِ صحية ومنتعشة.كما أنها تساعد في علاج حب الشباب.



مفيد للأمهات الحوامل

بالنسبة للأمهات الحوامل، فإن الإمساك والغثيان الصباحي، بالإضافة إلى العديد من الأحاسيس المزعجة المرتبطة بالحمل. الرامبوتان يساعد في تحسين عملية الهضم وتوفير العناصر الغذائية اللازمة لصحة جيدة.

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تنظيف الكلى

تقوم الكلى بتنظيف الدم والتخلص من السموم من أجسامنا والتي يتم إخراجها بعد ذلك عن طريق البول.الرامبوتان يساعد في تنظيف الكلى. تحتوي هذه الفاكهة على الفوسفور الذي يزيل السموم المتبقية في الكلى.

الرامبوتان غني بمضادات الأكسدة- المصدر freepik



تقوية المناعة

يعمل فيتامين سي الموجود في الرامبوتان كمضاد طبيعي للأكسدة. بالإضافة إلى مضادات الأكسدة الأخرى مثل الفلافونويد، ما يساعد على رفع قدرة الجسم على مكافحة الأمراض. كذلك، العناصر الغذائية الموجودة في الفاكهة ضرورية في تكوين كريات بيضاء تعمل كجنود لمحاربة البكتيريا والفيروسات التي تسبب الالتهابات.

علاج للإسهال

يعمل الرامبوتان على علاج الإسهال، بفضل محتواه من الألياف وفيتامين ج الذي يساعد تقليل فرص الإمساك. لذلك، تحتاجي إلى تناول الرامبوتان يوميًا للاستفادة من فوائده إذا كنتِ تعاني من الإمساك.

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المصادر:

Conserve energy future

Pharmeasy