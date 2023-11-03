الصحة العالمية: نبذل كل ما فى وسعنا لضمان حصول الفلسطينيين على الخدمات الصحية والإنسانية

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس إن فرق المنظمة ستبذل كل ما في وسعها لضمان حصول جميع الناس في غزة على الخدمات الصحية والإنسانية المنقذة للحياة، ولكن الأمر يكاد يكون مستحيلاً في الوضع الحالي.

وقال جيبريسوس -وفق بيان على موقع الأمم المتحدة الإلكتروني- "على أقل تقدير، نحتاج إلى هدنة إنسانية في القتال، ومن الناحية المثالية، إلى نهاية للصراع، نحن بحاجة إلى وصول غير مقيد وممر آمن يتفق عليه الطرفان لضمان أمن طرق الوصول.