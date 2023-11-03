استشاري في طب الأسرة والمجتمع: الإنفلونزا خامس مسبب للوفاة في المملكة.. والزكام نادرا ما يؤدي إلى مضاعفات خطيرة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد استشاري طب الأسرة والمجتمع الدكتور “أكرم الحازمي”، أن الإنفلونزا تعد خامس مسبب للوفاة في المملكة حسب الإحصائيات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة.

وأضاف في تصريحات لـ “الإخبارية”، أن الزكام نادرا ما يؤدي إلى مضاعفات خطيرة.

وأوضح أن الإنفلونزا من الممكن أن تتسبب بمضاعفات خطيرة مما يجعلها من أهم الأمراض التي تسبب الوفاة.