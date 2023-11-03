شكرا لقرائتكم خبر عن لو طفلك عنيد انتى السبب.. طرق صحية ونفسية تتغلبى بيها على المشكلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت آيات عبد الحكيم، أخصائى تخاطب بجامعة القاهرة إن المشكلات السلوكية عند الأطفال مثل العند والعصبية وغيرها الأهل هم السبب فيها وقد تزيد من الاضطرابات النفسية عند الأطفال وتحوله لشخص عدوانى ونرجسى في المستقبل، وقد تؤثر على ثقته في نفسه وثقته بالآخرين، فعلاقة الأب والأم بأبنائهم قد يسبب اضطرابات سلوكية وتصل لمشاكل نفسية، وهنا لا بد من معرفة أساس المشكلة منين من الأم ولا الأب ولا التليفزيون، فنسبة 70% من المشاكل السلوكية سببها البيت والتعامل الخاطئ مع الطفل".

وأضافت: لازم تعرفى المشكلة دى هتتصلح إزاى ومنين، فمشكلة العناد والتمرد بتحصل من الطفل لما نطلب منه حاجة بيعند وبيتمرد، وهنا تسال الأمهات نفسها "فين المشكلة مع أنى بدلعه ومش بحرمه من حاجة"، هنا أساس المشكلة، الطفل في سن معين بيبقى عنده إحساسه بالاستقلالية بيبقى عاوز يبقى ليه شخصية وكارير فبيبدأ يكون شخصيبة جديدة، هو مش قاصد يضايقك لكن عاوز يحس أنه هو ليه شخصية، فيبدأ يرفض الأوامر ويرفض الحاجات اللى كان بيعملها، بيعترض دائمًا على كل حاجة".

وتابعت: "وهنا دور الأم والأب في التعامل معه فيجب أن تقللى الدلع الزائد واعطيه جزءا من المسئولية، ولما بتطلبى منه الحاجة كذا مرة، هو كد مش هيقوم وبيعاند وبيطنش لو طلبتى حاجة ومعملهاش متطلبيهاش تانى اصبرى شوية عليه لو مستجباش، شجعيه بأن فيه حاجة تانية هتتعمل بعد كد وأن هو ليه دور يخلص حاجة ويبدأ في اللى بعدها وأن فيه مكافئة هتديهاله لو عمل اللى قلتيله عليه، وابعدى عن أسلوب الأمر".

واستكملت حديثها: "في أطفال مش بتحب الأوامر فدايمًا شجعيه وحفزيه ودايمًا خلى فيه أسلوب شيك ومختلف هو كد هيعملها من غير عند ولا عصبية، ده غير أنك بالطريقة دى بتبنى شخصية سوية وعند ثقة بنفسه وباللى حواليه وهيكون أقل عرضه للاضطرابات والمشاكل النفسية".