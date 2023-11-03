شكرا لقرائتكم خبر عن استشارى جلدية يوضح أنواع مرض التينيا وطرق الوقاية منها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد صدقى، استشارى الأمراض الجلدية بمستشفى الحوض المرصود، إن التينيا مرض فطرى يصيب جلد الأشخاص، وهو مصطلح يطلق على أشكال مختلفة من الإصابات الفطرية، أكثرها شيوعًا هى التينيا، وأنها متعددة الأنواع، حيث إن هناك عدة طرق للوقاية من خطر تلك الإصابة بهذا المرض المعدى .

طرق الوقاية من خطر الإصابة بالتينيا

وأوصى استشارى الأمراض الجلدية فى تصريخ خاص لـ"الخليج 365"، الأشخاص بعدة نصائح حفاظًا عليهم من خطر الإصابة بفطر التينيا المعدى الذى ينتقل من المصاب بطريقة مباشرة أو من الحيوانات الأليفة .

. الحفاظ على جفاف الجسم أطول فترة ممكنة وعلاجها بشكل سريع فور ظهورها وهذا هو الأساس فى التعامل مع تلك الفطريات الدقيقة .

. الحفاظ على النظافة الشخصية بصفة دائمة.

. تجفيف الجلد باستمرار .

. الالتزام باستعمال أدوات شخصية خاصة لكل فرد.

. عدم تناول أى أدوية مضادة للفطريات قبل الاستشارة طبية .

. عدم استخدام الأدوات الشخصية لاأحد خاصة فرش الأسنان وأمشاط الشعر.

وأوضح الاستشارى أن هناك أنواعًا أخرى من التينيا وهى تينيا الجسم ولها أكثر من نوع على حسب مكان ظهورها سوى كانت بتظهر فى منطقة الجذع أو الوجه أو ثنايا الجلد، وتكون كل أنواع التينيا متشابهة لأنها عدوى تنقل سواء كانت بالاتصال المباشر أو غير المباشر من إنسان أو حيوان مصاب بالمرض موضحًا أن تلك العدوى من المحتمل نقلها من خلال الحيوانات الأليفة أو الملابس الداخلية لشخص مصاب أو استعمل فوط المريض .

بالإضافة إلى تينيا فروة الرأس وهم أكثر الأنواع شيوعًا ويتم نقلها بنفس الطرق السابق ذكرها أعلاه ، بتبدأ بظهور بقع فى فروة الراس ما يترتب عليه تساقط الشعر، ويحدث إصابة فطرية تؤدى الى أن الشعر ذاته يتقصف ويسقط، بالإضافة لوجود قشور فى فروة الرأس، وفى بعض الأحيان التهاب وفى بعض الأوقات يشبه الخراج، وتلك الحالات تتطلب استشارة طبية على الفور، حيث يستعرق العلاج فى تلك الإصابات من 6 أسابيع الى أكثر .

وينتشر هذا النوع من التينيا بين الأطفال لأن الجهاز المناعى لديهم غير مكتمل التكوين، ومن الممكن ظهورها لدى المرضى المصابين بنقص المناعة أو السكرى أو كبار السن، أو ممن يستخدموا بعض أودية علاج المناعة الذاتية .