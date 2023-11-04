شكرا لقرائتكم خبر عن علامات تحذيرية لمرضى السكر تظهر ليلاً.. اعرفها واحذرها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشخيصك بمرض السكري يمكن أن يسبب لك الذعر، لأنه يمكن أن يؤثر بشكل كبير على نوعية حياتك، فهو يتطلب تغييرات صارمة في النظام الغذائي ونمط الحياة، ومراقبة مستمرة لمستويات السكر في الدم، واحتمال حدوث مضاعفات صحية طويلة المدى، والتي يمكن أن تؤدي إلى عدم الراحة الجسدية والإجهاد العاطفي.

ووفقًا لموقع "OnlyMyHealth" فإن مرض السكري يمكن أن يؤثر على الأفراد بشكل مختلف في الليل، ما يؤدي إلى أعراض ليلية مثل نقص السكر في الدم أثناء الليل أو ارتفاع مستويات السكر، ما قد يؤثر على جودة النوم والرفاهية العامة.

خطر نقص السكر في الدم السكري

يحدث نقص السكر في الدم عندما يكون هناك خلل بين كمية الأنسولين أو أدوية السكري التي يتم تناولها وكمية الكربوهيدرات المستهلكة أو الطاقة المستهلكة، ويمكن أن يسبب أعراضًا مثل الارتعاش، والتعرق، والدوخة، والارتباك، وفي الحالات الشديدة، فقدان الوعي، يعد العلاج الفوري بالجلوكوز أو الأطعمة التي تحتوي على السكر ضروريًا لرفع مستويات السكر في الدم إلى نطاق آمن.

يمكن تصحيح نقص السكر في الدم عن طريق تناول 15 جرامًا من الكربوهيدرات سريعة المفعول مثل ملعقة كبيرة سكر أو نصف كوب عصير أو قطعة صغيرة من الفاكهة، ونصح بإعادة فحص السكر بعد 15 دقيقة، وإذا كان لا يزال أقل من 70 ملجم/ديسيلتر، كرر العملية.

ما الذي يسبب ارتفاع نسبة السكر في الدم في الليل؟

يرتبط النوم بالعديد من العمليات الهرمونية والتمثيل الغذائي في الجسم، ولهذا السبب قد يؤدي الحرمان من النوم واضطرابات النوم إلى اختلال التوازن الهرموني، والالتهابات.

أثناء النوم، يتم إطلاق هرمونات الكورتيزول وهرمونات النمو، والتي تسبب عمل مضاد للأنسولين وبالتالي زيادة مستويات الجلوكوز، هرمون النمو والكورتيزول ضروريان للشفاء من كل التآكل الذي يتعرض له الجسم خلال اليوم.

أثناء النوم، يتباطأ نشاط الدماغ أيضًا، مما يؤدي إلى تقليل استخدام الجسم للجلوكوز، مما يؤدي في النهاية إلى حالة من مقاومة الأنسولين وارتفاع نسبة السكر في الدم أثناء النوم.

أعراض مرض السكري التي تظهر في الليل

يمكن أن تظهر أعراض مرض السكري أثناء الليل وقد تشمل ما يلي:

التبول الليلي، وهو ما يعني زيادة وتيرة التبول أثناء الليل

تعرق ليلي

نوم بدون راحة

يشمل نقص السكر في الدم أثناء الليل أعراضًا، مثل الكوابيس أو التعرق أو الاستيقاظ مع ضربات قلب سريعة

قد يحدث نقص السكر في الدم لدى مرضى السكري بسبب جرعة الأنسولين وتوقيته الخاطئين، أو تناول جرعات عالية من أدوية السكري عن طريق الفم، أو تخطي وجبات الطعام، أو تناول الكثير من الكحول دون تناول الطعام، محذراً من انخفاض السكر في الدم لفترة طويلة، والذي يمكن أن يسبب السكتة القلبية الدائمة، تلف الدماغ وحتى الموت.

أعراض أخرى لمرض السكري يجب الانتباه إليها

فيما يلي بعض الأعراض الشائعة لمرض السكري:

الشعور بالتوتر

كثرة العطش والتبول

التعب الشديد والجوع

الشعور بالدوار أو الدوار أو الارتباك أو الانفعال

سرعة دقات القلب

الصداع

وخز أو تنميل في شفتيك أو لسانك أو خديك

عدم وضوح الرؤية أو تداخل الكلام

الخرقاء أو صعوبة التنسيق

فقدان الوعي