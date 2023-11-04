مميزات علاج آلام الرقبة بالترددات الحرارية 

بيروت - نادين محمد - آلام الرقبة من الشكاوى الشائعة. وتُجهِد الوضعية غير السليمة للجسم عضلات الرقبة، سواء من الانحناء أمام الكمبيوتر أو الانحناء على طاولة العمل. والالتهاب المفصلي العظمي من أكثر الأسباب شيوعًا أيضًا للشعور بألم الرقبة.في حالات نادرة، يكون آلام الرقبة عَرضًا لمشكلة خطيرة ويجب طلب الرعاية الطبية عند الشعور بآلام الرقبة المصحوب "بخدر "أو فقدان القوة في الذراعين أو اليدين أو الشعور بألم ينتشر في الكتف أو أسفل الذراع.

التقت "الجميلة" استشاري التخدير وعلاج الألم في كلية "طب القصر العيني" في جامعه القاهرة هشام فهمي زياده.

• تشمل أعراض آلام الرقبة المزمنة:

آلام الرقبة يتفاقم غالبًا بسبب تثبيت الرأس على وضعية واحدة لفترات طويلة، مثل القيادة أو العمل على الكمبيوتر

- تشنج العضلات وتقلصها

- ضعف القدرة على تحريك الرأس

- الصداع

• الأسباب:

لأن الرقبة تحمل وزن الرأس، فإنها معرضة لخطر الإصابات والحالات المَرضية التي تسبب الألم وتقيّد الحركة. تشمل آلام الرقبة ما يلي:

الإجهاد العضلي: قد يؤدي الاستخدام المفرط للرقبة، كالجلوس لساعات طويلة في وضع -متحدب أمام الحاسوب أو الهاتف المحمول للإصابة بالإجهاد العضلي. بل ايضا الأنشطة البسيطة، كالقراءة على السرير، يمكنها أن تُجهِد عضلات الرقبة.

تآكل المفاصل: تتآكل مفاصل الرقبة مع التقدم في العمر، مثل غيرها من المفاصل الأخرى في الجسم. ولمقاومة هذا التآكل والتمزّق، يشكلالجسم عادة نتوءات عظمية يمكنها أن تؤثر في حركة المفاصل وتسبب الألم.

انضغاط الأعصاب: يمكن للأقراص المنفتقة والنتوءات العظيمة في فقرات الرقبة أن تضغط

على الأعصاب المتشعبة من الحبل النخاعي.

الإصابات: تسبب حوادث تصادم السيارات من الخلف التعرُّض للإصابة المصعية غالبًا. وتحدث هذه الإصابة عندما تندفع الرقبة للخلف ثمإلى الأمام، وهو ما يعرّض الأنسجة الرخوة في الرقبة للإجهاد.

الأمراض: يمكن لبعض الأمراض، مثل التهاب المفاصل الروماتويدي أو التهاب السحايا أو السرطان، أن تسبب ألم الرقبة.

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• الوقاية:

قد تكون بعض التغييرات البسيطة في روتينك اليومي مفيدة. فكِّر في تجربة ما يلي:

اتخاذ وضعية جسم جيدة: تأكد عند الوقوف والجلوس من أن كتفيك في خط مستقيم مع الوركين وأن أذنيك فوق كتفيك مباشرة. عند استخدام الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية والشاشات الصغيرة الأخرى، اجعل رأسك مرتفعًا وارفع الجهاز في خط مستقيم بدلاً من أن تحني رقبتك

إلى أسفل للنظر إلى الجهاز.

الحصول على فترات استراحة متكررة: إذا كنت تسافر لمسافات طويلة أو تعمل لساعات

طويلة على جهاز الكمبيوتر، فانهض وتحرك في المساحة المحيطة بك ومدد عضلات رقبتك

وكتفيك.

• ضبط المكتب والكرسي وجهاز الكمبيوتر بحيث تكون الشاشة في مستوى العين. ينبغي أن تكون الركبتين منخفضتين قليلاً عن الوركين. واستخدم مساند الذراعين في كرسيّك.

• الإقلاع عن التدخين إذا كنت مدخنًا. يمكن أن يزيد التدخين من احتمالات الإصابة بآلام الرقبة.

• تجنُّب حمل حقائب ثقيلة بأربطة فوق كتفك. يمكن للوزن أن يُجهد رقبتك.

• النوم في وضعية جيدة. ينبغي أن يكون رأسك وعنقك بمحاذاة جسمك. واستخدم وسادة صغيرة تحت رقبتك. وجرِّب النوم على ظهرك مع رفع فخذيك على وسائد، لأن ذلك سيساعد على جعل عضلات العمود الفقري تتخذ وضعية مسطّحة.

التشخيص

سيراجع الطبيب تاريخك المرضي ويجري لك فحصًا. وسيشمل الفحص التحقق من الشعور بألم عند اللمس أو خدَر أو ضعف في العضلات. ويشملالفحص أيضًا مدى قدرتك على تحريك رأسك للأمام والخلف ومن جانب إلى آخر.

• نمط الحياة والعلاجات المنزلية:

إلى جانب تناول مسكنات الألم، تشمل تدابير العناية الذاتية لتخفيف آلام الرقبة ما يلي:

• وضع الكمادات الساخنة والباردة بالتبادل. يمكن تخفيف الالتهاب بوضع الكمادات الباردة أو الثلج الملفوف في

• منشفة، وذلك لمدة 15 دقيقة عدة مرات في اليوم خلال أول 48 ساعة. وبعد هذه الفترة، استخدم الحرارة. جرِّب أن تأخذ حمَّامًا دافئًا أو استخدم كمادة دافئة معضبطها على وضع منخفض.

• ممارسة التمارين الرياضية في المنزل. من المهم تحريك الرقبة باستمرار. ويمكنك البدء بتمارين الإطالة البسيطة يوميًا، بما في ذلكتدوير الرقبة والكتفين، بمجرد أن يخف الشعور بالألم الحاد. أمِل رقبتك واثنِها وأدرها بلطف.

• ولكن قبل ممارسة هذه التمارين، دفئ رقبتك وظهرك باستخدام كمادة دافئة أو عن طريق الاستحمام بماء دافئ.

ما هوعلاج الألم بالترددات الحرارية؟

هو علاج غير جراحي يمكن استخدامه لعلاج مجموعة متنوعة من الحالات، بما في ذلك آلام الرقبة وآلام الظهر والتهاب

الفقار المزمن والتهاب المفاصلفي العمود الفقري أو مؤخرة الحوض. يستخدم العلاج أيضًا في علاج الألم العصبي المحيطي

والرقبة والركبتين، حيث تسخن موجات التردد عنطريق إرخاء أو حرق العصب الذي قد يسب الألم.تعتبر هذه التقنية إجراء إشعاعي تدخلي ذو شق محدود يتم فيه استخدام قسطرة صغيرة، تحت إشراف أخصائي الأشعة وتحت تأثير التخديرالموضعي، للوصول مباشرة إلى الموقع المؤلم المراد علاجه، ويتم توصيل هذه القسطرة بتردد حرارة جهاز

يُحدث اهتزازات كهرومغناطيسية حول العصب المتهيج، مما يسبب الألم والصداع ويخمد تدريجياً إشارات الألم حتى تختفي

بمرور الوقت، ومن خلالها يستخدم جهاز أشعة سينية مرئي لتحديد الموقع الدقيق للإصابة.

مميزات العلاج بالتردد الحراري:

يتمتع التردد الحراري بعدة مزايا نذكر منها ما يلي:

• يمكن للعلاج بالترددات الحرارية أن يتحكم بدقة في حجم ومدى الضرر.

• يتحكم بدقة في درجة الحرارة المستخدمة أثناء الاستخراج.

• لا يتسبب في وجود أي مضاعفات على الصحة.

• يتضمن الإجراء ببساطة عمل شق صغير في أسفل الظهر، لا يزيد حجمه عن 2 مم، يتم من خلاله إدخال قسطرة خاصة حتى تصل إلىالأعصاب في الرقبة التي تسبب الصداع، ويتم علاجها بتردد الحرارة.

• تتمثل إحدى فوائد هذه التقنية في إمكانية علاج مناطق متعددة في نفس الوقت. نظرًا لأنها تقنية يتم إجراؤها تحت إشراف قسم الأشعةوتحت تأثير التخدير الموضعي، فهي آمنة وفعالة للغاية.

• يتم استهداف موقع الهدف المراد علاجه، ويتم ذلك عن طريق اختبار الأعصاب المراد علاجها، سواء الحسية أو الحركية.

• يستطيع أن يحافظ على وظيفة العصب.

• كل هذه الاستخدامات تتم تحت التخدير الموضعي وباستخدام معدات الأشعة التداخلية.

• يمكن إخراج المرضى من المستشفى في يوم الحقن – بعد حوالي ساعة أو ساعتين.

• أنواع الترددات الحرارية المستخدمة لعلاج الألم:

يوجد نوعان من الترددات الحرارية وهما كالتالي:

1- التردد الحراري العادي

هو إجراء طبي طفيف التوغل يستخدم إبرًا توفر تيارًا مباشرًا عالي الجهد لتوليد نبضات من الحرارة

2- التردد الحراري النابض

يمكن لهذا النوع، الذي يعتبر أحد أحدث التطورات في الأشعة التداخلية لإدارة الألم، تحديد مكان وجود الأعصاب وأين يحدث الضرر عبر المجالاتالمغناطيسية.

• خطوات علاج الألم بالترددات الحرارية

تتم معالجة التردد الحراري في خطوتين:

الخطوة الأولى:

إجراءات التشخيص هي إجراءات تقوم بتشخيص حالة الشخص المصاب، عن طريق حقن المخدرات في العصب أو المنطقة المراد علاجها. يعمل هذاالعلاج عن طريق الحد مؤقتًا وإرسال إشارات الألم.

الخطوة الثانية:

هذا هو العلاج الفعلي بالترددات الراديوية للمنطقة المصابة. الإجراء بسيط للغاية لدرجة أنه يعتبر إجراءً ليوم واحد، ويستخدم الأطباء المتخصصونفي ريهابتورك إبرًا متخصصة لتوصيل الحرارة إلى العصب أو المنطقة المصابة. يوفر هذا الإجراء تخفيف الآلام لمدة تصل إلى عامين أو أكثر.

بعدما تعرفتِ الى مميزات علاج آلام الرقبة بالترددات الحرارية تابعي الآن تجربتي مع التشنج المهبلي وكيفية التخلص منه