أفضل تمارين رياضية لحرق السعرات الحرارية وتفتيت الدهون العنيدة

بيروت - نادين محمد - يعد حرق الدهون واكتساب العضلات هدفًا أساسيًا لتحسين القوام، لكن ليس كل أنواع الرياضة تحقق الأهداف نفسها.

هناك تمارين رياضية تعد الأفضل في مهمة حرق السعرات الحرارية، كما أنها تسرع إنقاص الوزن وتعمل على تحسين القوام، بالإضافة إلى تقليل خطر الإصابة بأمراض مختلفة تصاحب الدهون الزائدة في الجسم .

التمارين الرياضية يجب أن تعمل إلى جانب الرجيم، لكن الاعتماد على أحدهما فقط لن يحقق النتيجة المرجوة، لاسيما وأن إنقاص الوزن وتحسين القوام يعني أولًا خفض السعرات الحرارية وخلق فجوة بين ما تكتسبيه وما تفقديه وهو تحديدًا ما تحققه التمارين الرياضية.

عندما يتعلق الأمر بتمارين حرق الدهون وفقدان الوزن، ليست جميع أنواع التمارين متساوية. ستساعدك بعض التدريبات على حرق السعرات الحرارية وتحفيز عملية التمثيل الغذائي و حرق الدهون أكثر من غيرها، لذلك إذا كانت لديك أهداف لفقدان الوزن، فتعرفي على أنواع التمارين الفعالة.

كيف تعمل الرياضة على حرق الدهون؟

قبل الحديث عن تمارين إنقاص الوزن التي تحرق الدهون، يجب فهم ما المقصود بـ "حرق الدهون". عندما يقول معظم الناس أنهم يريدون إنقاص الوزن، فإنهم يقصدون أنهم يريدون فقدان الدهون في الجسم. ويشير "الوزن" إلى كل من العضلات والعظام والأعضاء، لذا فإن تمارين حرق الدهون مصممة لمساعدتكِ على فقدان الدهون في الجسم.

رفع الأثقال يساعد على تفتيت الدهون- المصدر Freepik



دهون الجسم هي في الأساس طاقة مخزنة. يوفر كل رطل من الدهون في الجسم ما يقرب من 3500 سعرة حرارية من الطاقة، مما يعني أنه عندما تستهلك سعرات حرارية أكثر مما تستخدميه لأداء النشاط اليومي، فسوف تتراكم الدهون في الجسم بمعدل رطل واحد لكل 3500 سعرة حرارية زائدة. وبالمثل، سوف تفقدي الدهون بمعدل رطل واحد لكل 3500 سعر حراري عجز.

سواء اخترت المشي أو السباحة أو رفع الأثقال أو حضور دروس اليوغا أو القفز، فسوف تستهلكي كمية معينة من السعرات الحرارية بناءً على شدة التمرين والعضلات المعنية ووزن جسمك وتكوينه والوزن. مدة التمرين.

التمارين التي يتم إجراؤها بكثافة عالية والتي تشمل الجسم بالكامل أو مجموعات العضلات الكبيرة ستحرق سعرات حرارية أكثر من التمارين منخفضة الشدة أو تلك التي تعمل على العضلات محددة.

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أفضل تمارين حرق الدهون



أفضل تمارين حرق الدهون إما أن تحرق عددًا كبيرًا من السعرات الحرارية أثناء التمرين، أو تعزز معدل الأيض بعد ذلك، أو تساعدك على أن تصبحي آلة لحرق الدهون عن طريق اكتساب عضلات.

1- التدريب المتقطع عالي الكثافة (HIIT)



تعتبر تمارين هييت، التي تتضمن المزج بين التدريب عالي الكثافة والمتوسط أفضل طريقة لحرق الدهون. تشير الأبحاث إلى أن تمارين الـ هييت تحرق عددًا من السعرات الحرارية مثل تمرين معتدل الشدة وثابت في ثلث إلى نصف الوقت. فإن الكثافة العالية لـ هييت تزيد عملية الحرق ، مما يؤدي إلى تسريع عملية التمثيل الغذائي لديك لمدة تصل إلى 24 ساعة بعد التمرين.

2- تدريب القوة



اعتمادًا على التمارين التي تختاريها والأحمال التي ترفعيها، يمكن لتدريبات القوة أن تحرق الكثير من السعرات الحرارية. تمارين الجسم بالكامل والحركات المركبة مثل القرفصاء وتمارين القوة، خاصة مع الأوزان الثقيلة، تستهلك الكثير من الطاقة. كما أن تدريب القوة يعزز عملية الحرق ويساعد على بناء كتلة العضلات. لتقوية العضلات بشكل أفضل، استخدمي الأوزان الثقيلة مع عدات أقل.

تدريبات القوة تساعد على شد العضلات - المصدر freepik

ما هي كمية الدهون التي أتوقع خسارتها أسبوعيًا؟



هناك عوامل معينة، مثلا الوراثة، تلعب دورًا في مدى كفاءة الشخص في فقدان الوزن. ومع ذلك، فإن النظام الغذائي مع انخفاض السعرات الحرارية وممارسة الرياضة سيحدد في النهاية مقدار الوزن الذي يمكنك خسارته في الأسبوع.

المعدل الصحي لخسارة الوزن يقدر بخسارة رطل أو رطلين أسبوعيًا، وهذا أمر آمن وواقعي.

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المصادر:

Themanual

Byrdie