شكرا لقرائتكم خبر عن حب وخلى الناس تحب.. اعرف تأثير الحب على صحتك ومناعتك فى اليوم العالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "إن الأشخاص الذين يمرون أو يعيشون قصة حب لديهم زيارات أقل للطبيب، وزيارات أقصر للمستشفى، وألم أقل، ومشاعر أكثر إيجابية"، هو ما قاله الدكتور كيرتلي باركر جونز، دكتوراه في الطب، ونائب رئيس التعليم في قسم أمراض النساء والتوليد في جامعة هارفارد وفقًا لما ذكر في موقع healthcare.

فالصداقات المحبة تجعلنا أكثر مرونة عندما تأتي الأوقات الصعبة، وإن الشعور بالرضا تجاه العلاقة شيء واحد، ولكن هل يمكن لهذه العلاقة أن تكون مفيدة لصحتنا بالفعل؟

وفى عيد الحب هناك سبع فوائد صحية مثبتة من مشاركة علاقة صحية: 1. نحن نعيش لفترة أطول

تشير الدراسات إلى أن أولئك الذين يشاركون في علاقات إيجابية يعيشون لفترة أطول. يقول جونز: "يتمتع الناس، وخاصة الرجال، بصحة أفضل عندما يتزوجون، ويعيشون لفترة أطول". ويعزو الخبراء هذه الظاهرة إلى عوامل مثل انخفاض التوتر. في العلاقات الرومانسية، غالبًا ما يتخلى الشريك عن العادات السيئة، مثل الإفراط في شرب التدخين، لدعم العلاقة ونتيجة لذلك، العادات الصحية تزيد من طول العمر.

2. نتعافى بشكل أسرع

"بشكل عام، نرى المرضى الذين يتمتعون بدعم اجتماعي قوي يتعافون بشكل أفضل"، كما يقول بنجامين شتاينبرغ، دكتوراه في الطب ، أستاذ مشارك في الطب في قسم طب القلب والأوعية الدموية في جامعة يوتا هيلث. "يمكن أن يكون ذلك من الأصدقاء أو العائلة، أو حتى الدعم من شراكة الحيوانات، مثل الحيوانات الأليفة." يعزو شتاينبرغ تحسن التعافي إلى عدة عوامل، بما في ذلك انخفاض مستويات هرمونات التوتر مثل الكورتيزول.

3. لدينا انخفاض في ضغط الدم

إن العثور على علاقة حب يمكن أن يجعل قلبك ينبض بسرعة، لكن الشعور بالأمان والأمان بعلاقة إيجابية يهدئ القلق ويحافظ على ضغط دمك تحت السيطرة.

نحن نعلم أن المشاعر السلبية يمكن أن تؤدي إلى نتائج صحية ضارةةفي السيناريوهات الأكثر شدة ولكن غير الشائعة، يمكن للأحداث العاطفية المفاجئة والشديدة أن تحاكي نوبة قلبية، والمعروفة أيضًا باسم " متلازمة القلب المنكسر" ومن المنطقي أن العكس هو الصحيح أيضًا.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الأشخاص الذين يشعرون بالحب يكونون أكثر استرخاءً وأكثر ميلاً إلى ممارسة التمارين الرياضية أو الأنشطة الأخرى المفيدة للقلب.

4. نحن نعزز جهاز المناعة لدينا

إنه لا يفشل أبدًا، ففي اللحظة التي نواجه فيها مستويات عالية من التوتر، سواء من العمل أو الصراعات الشخصية، من المؤكد أن نزلة البرد ستتبعنا ومع ذلك، تشير الدراسات إلى أن الأشخاص الذين ينخرطون في علاقات داعمة وإيجابية ينتجون المزيد من الأوكسيتوسين ويبدو أنهم أقل عرضة للاستسلام للآثار السلبية للتوتر والقلق والاكتئاب.

5. نحن أكثر لياقة بدنية

عندما يكون من الصعب أن تظل متحفزًا لممارسة الرياضة وتناول الطعام بشكل صحيح، فإن دعم صديق جيد يمكن أن يمنحك الدعم اللازم للبقاء على المسار الصحيح. تعد العلاقات الرومانسية الجديدة بمثابة نعمة لفقدان الوزن والصحة الجيدة لأننا نريد أن نبدو ونتصرف بأفضل ما لدينا من أجل هذا الشخص المميز لا يوجد شيء أفضل من موجة من الإطراء لتحفيزنا على الحفاظ على مظهرنا الجسدي.

6. نتمتع بصحة قلب جيدة

عندما يؤدي ضغطك الرئيسي إلى تسارع ضربات قلبك، فإنه يمنح قلبك تمرينًا صحيًا. هذه المشاعر المحبة تجعل عقلك يفرز الدوبامين والأدرينالين والنورإبينفرين، مما يجعل قلبك ينبض بشكل أسرع وأقوى استجابة لمثل هذه المشاعر.