صحة ورشاقة

دراسة: “السكر ليس مضراً”

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أصبحت عبارة “خال من السكر” أو “بدون سكر مضاف” من المصطلحات المفضلة عند شراء المواد الغذائية، حيث يتم إلقاء اللوم بشكل مستمر على السكر في التسبب بمعظم المشاكل الصحية.

وفي هذا الصدد، أظهرت دراسة حديثة أجراها باحثون بجمعية القلب الأمريكية، أن السكر في حد ذاته ليس مضراً ولكن المشاكل الصحية تنشأ عند الإفراط في تناوله بشكل يومي.

وأصدرت الجمعية عدة توصيات لتجنب المشاكل الصحية المتعلقة بالسكر، ومنها تناول السكر غير المكرر، وتجنب الإفراط في تناول المشروبات والأطعمة عالية السكر، وتحديد عدد معين من السعرات الحرارية لتجنب الإصابة بالسمنة.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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