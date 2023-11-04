شكرا لقرائتكم خبر عن 3 معمرات فوق الـ100 عام يكشفن سر الحياة الطويلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت جريدة ديلي ميل البريطانية، قصة لثلاث سيدات يعشن في دار مسنين وتزيد أعمارهن على 100 عام، وكشفن أسرارهن للعيش حياة طويلة.

وتقول ديزي، 104 أعوام، وإيرين، 101 عام، وفيليس، 103 أعوام، إنهن ما زالن يضحكن ويستمتعن بالحياة على أكمل وجه، خاصة أنهن عانين في بداية حياتهن من فقدان الأحبة والتعرض للتعذيب والخوف بسبب الحروب العالمية، ولكنهن يقلن الآن إن السعادة، والبقاء نشيطًا، وقضاء الوقت مع العائلة، والحصول على الهواء النقي والطبيعة هي مفاتيح أخرى للمساعدة في العيش حياة طويلة.

ديزي

وقالت ديزي تايلور، التي تبلغ من العمر 104 أعوام، إنها تحقق أقصى استفادة من كل يوم وتحب وجود عائلتها الكبيرة من حولها للقيام بذلك، ونلتقي جميعًا ونستمتع بالحياة، وأنا أتطلع إليها، وأعيش الحياة على أكمل وجه، أنا دائمة التنقل، ولا أحب الجلوس على الكرسي، وتعترف ديزي، التي لديها ابنتان وابن واحد و10 أحفاد و23 من أبناء الأحفاد، بأنها كانت تحب دائمًا أن تظل نشطة.

ويقول القائمون على رعايتها إنها "تمشي من وإلى غرفة الطعام وهي سريعة جدًا في ممارسة الأنشطة".

ويقولون أن كلاً من ديزي وفيليس هما أكبر الأشخاص سناً الذين حضروا حركتنا للموسيقى وكانا قادرين على المشاركة بشكل كامل، وقالت ديزي: "أنا أحب القيام بالحركة كاليوجا، والرقص، وركوب الدراجات، كنت أمارس الرياضة دائمًا، والاختلاط مع الناس أمر جميل."

وتقول ديزي إنها التقت بزوجها الذي يُدعى رامون عندما كان عمره 19 عامًا فقط أثناء الرقص، وتزوجا قبل 39 عامًا من وفاته عن عمر يناهز 60 عامًا فقط.

إيرين

بينمت تصف إيرين رانكين نفسها بأنها روح "هادئة" و"تتوافق بشكل جيد مع كل شيء، حيث تقول إيرين، المولودة في كلابتون بلندن، إنها كانت تحب دائمًا التواجد في الهواء الطلق، وقالت: "أحب أن أكون في الهواء الطلق، بجانب شاطئ البحر، في الطبيعة لأني عاشقة لها.

وأوضحت إيرين، التي كانت قائدة فريق السباحة في مدرستها: " أحببت السباحة والغوص، والطبخ، كل ما أفعله أحب أن يبدو جميلًا."

لكن إحدى معجبات دوريس داي تقول إن أحد أكبر الأشياء التي تحبها في الحياة هي الموسيقى - "أي موسيقى".

ويقول القائمون على رعاية إيرين في مانور لودج إنها سيدة مبهجة "ترقص طوال الوقت".

وقالت إيرين: "أحب أن أغني بطريقتي الخاصة!" الموسيقى تعيد دائمًا هذه الذكريات الجميلة وأنا أستمتع بها تمامًا، فالرقص والضحك هي أشياء عشت بها."

فيليس

تحب فيليس كوتريل الخياطة ولا تزال تعلم الناس أساس الخياطة حتى الآن وهي تبلغ من العمر 103 أعوام، وكانت فيليس دائمًا نشيطة و"لا تتحمل عدم القيام بأي شيء، التقت الأم لطفلين من شرق لندن بزوجها الأول عندما كانت في الثامنة عشرة من عمرها، لكنه توفي بعد وقت قصير من زفافهما بعد مغادرة البلاد للقتال في الحرب.

وقامت فيليس بتربية ابنتها بمفردها لمدة أربع سنوات، قبل أن تلتقي بتشارلز، الذي أطلقت عليه اسم "ريد".

وقالت فيليس، التي أنجبت ابنتها الثانية من ريد: "كنت متزوجة لمدة 73 عامًا، وكنت سعيدة وكان أحد أعظم إنجازاتي هو العثور على الحب مرة أخرى مع ريد".

لم تكن أمًا فقط بل كانت تقوم بالعمل في العديد من الأشياء كإدارة مغسلة الملابس، مندوب مبيعات وعارضة أزياء، وتقاعدت في الثمانين من عمرها.

وتقول فيليس، التي لديها الآن ثلاثة أحفاد، إن العيش وتناول الطعام الصحي أمر مهم للغاية، فكنت أقول للأطفال أنه يجب عليهم أن يأكلوا الخضار، ولكن مجرد التواجد مع الناس وعائلتي هو ما يجعلني سعيدًا، وقدمت نصيحة للعيش عمر طويل وهي أن تكون لطيفًا ومتفائلًا فالشعور الإيجابي هو مفتاح الحياة.