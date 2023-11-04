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عدن - ياسمين التهامي - أقوى مشروب طبيعي على الإطلاق.. لإزالة الكرش وحماية القلب وتعديل المزاج

قد يكون ما سنذكره بالفعل ثلاثه في واحد *مزيل للكرش والدهون العالقه بين الامعاء *حامي للقلب والشرايين *ومعدل للمزاج طوال اليوم ولان فئة كبيرة من الناس تعاني من اضطرابات في الجهاز الهضمي ونزلات البرد ونقص المناعة فقط وضعت هذه الوصفة لهم. وهي في الواقع مشكلة شائعة ناتجة عن نوعية الغذاء المليء بالسكريات والنشويات سهلة الهضم, الذي نتناوله بشكل يومي مع جهلنا في أبعاده وخطورته على المدى البعيد.

وفي هذا السياق, نقدم لكم من مجلة "دونازين" وصفة قديمة جدًا من الشاي, وردت في مجلة الصحة العالمية, وتعد كأقوى مصدر مضاد للأكسدة في العالم فحين تتخلص من الشوائب الحره في الدم فقد تخلصت من 90% من الامراض المختلفه التي تصيب الانسان ولعل اخطرها السرطان. فهي قادرة على قتل الجذور الحرة التي يعتقد بأنها تسبب السرطان, كما تمنح الجسم المناعة والقوة في الجهاز الهضمي بالإضافة إلى حرق الدهون والسموم وتسهيل عملية الأيض.

1- المقادير:

- 3 أكواب من الماء النقي ويفضل ان يكون ماء نبع مباشر وليس من الحنفيات - 1 عصا من القرفة, ويمكن استخدام ملعقه صغيره من مطحونها ايضا - 2 ملعقة كبيرة من الزنجبيل الطازج المبشوروملعقه من الجاف ان لم يوجد الطازج - 1/2 ملعقة شاي القرنفل يسمى العويدي ايضا - 8 حبات من الهال ويفضل ان تكون مدقوقه - كوب من حليب جوز الهند أو ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند المعد للطهو وليس زيت الشعر - تحلية الشاي حسب الذوق بالعسل الطبيعي بعيدًا عن السكر, ويمكن استخدام السكر البني كبديل ايضا 2- الطريقة:

- غلي التوابل بالماء لمدة 20 دقي