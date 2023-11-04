حزام القهوة لحرق الدهون والتخسيس

بيروت - نادين محمد - تتمتع أحزمة التخسيس بخصائص تساعد على حرق الدهون التي تتجمع في أماكن مختلفة من الجسم.

كذلك تساعد في التخلص من السيلوليت الذي يشوّه مظهر البشرة. ومن أكثر هذه الأحزمة فعالية تلك التي تحتوي على مكونات طبيعية مثل حزام القهوة والجبنة البيضاء وزيت الزيتون.

تعرفي الى اهمية حزام القهوة للتخسيس وازالة السيلوليت.

كريم القهوة والجبنة البيضاء وزيت الزيتون للتخسيس

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إذا أردت أن تخسري الوزن وتحرقي الدهون الني تتجمع في مناطق مختلفة من جسمك مع الحفاظ على بشرة مشدودة ومتماسكة، ليس عليك سوى أن تطبقي وصفة حزام الجبنة البيضاء وزيت الزيتون. فهي فعالة جداً وتقدم لك النتيجة التي تريدين في وقت قصير وبسهولة ومن دون أن تتبعي نظاماً غذائياً قاسياً.

ولتحضير هذه الوصفة تحتاجين إلى: ملعقتي طعام من بودرة القهوة وكوب وربع من الجبنة البيضاء وملعقة طعام من زيت الزيتون.

ولتحضير هذا الحزام عليك أن تقومي بهذه الخطوات السهلة:

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إمزجي كل المكونات في وعاء جيداً حتى تحصلي على كريم ناعم ومنسجم وخال من التكتلات.

ضعي طبقة من هذا الكريم على مناطق تراكم الدهون لديك مثل البطن والخاصرتين والفخذين والذراعين.

غطي المنطقة المستهدفة بنايلون مخصص لحفظ الطعام. أتركيه لمدة لا تقلّ عن 20 دقيقة. وبعد ذلك أزيلي الحزام من خلال غسل تلك المنطقة بالماء الفاتر.

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لتحصلي على أفضل النتائج، من الأفضل أن تجددي تطبيق وصفة حزام القهوة والجبنة البيضاء وزيت الزيتون مرتين أسبوعياً.

لكن احرصي أيضاً على اتباع نظام غذائي صحي. وحاولي الامتناع قدر الإمكان عن تناول الأطعمة الدسمة والغنية بالملح. وهكذا يمكنك تنحيف مناطق جسمك التي تتراكم فيها الدهون والحصول على قوام رشيق وخال من العيوب.