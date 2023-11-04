شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أطعمة مفيدة فى الوقاية من مرض حمى الضنك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مما لا شك فيه أن اتباع النظام الغذائى الصحى يحافظ على الصحة العامة، ويقى الناس من خطر الإصابة ببعض الأمراض سواء كانت العادية أو المزمنة، خاصة أن هناك بعض الأطعمة التى تزيد من ارتفاع الكوليسترول فى الدم، أيضًا تؤدى إلى انخفاض السكر فى الدم، بالإضافة الى أطعمة أخرى تحميك من خطر مرض حمى الضنك والتى من بينها السبانخ والشمندر والرمان، وسوف يعرض هذا التقرير التالى ذلك، وفقًا لما نشره موقع onlymyhealth.

مرض حمى الضنك، هو عدوى فيروسية، تعد مصدر قلق لدى الكثير من الأشخاص، على الرغم من عدم وجود علاج محدد لحمى الضنك، إلا أن تقوية جهاز المناعة يمكن أن يساعد في مكافحة المرض.

الأطعمة التى تساعد فى حمايتك من حمى الضنك: 1. السبانختعمل السبانخ على تعزيز إنتاج كرات الدم الحمراء ودعم جهاز المناعة. تتميز فى خصائصها بالمضادة للالتهابات قد تخفف أيضا من أعراض حمى الضنك حيث انها تحتوى على عنصر الحديد وحمض الفوليك والفيتامينات A وC. 2. الشمندر غني بالحديد ومضادات الأكسدة، ويحفز الشمندر إنتاج كرات الدم الحمراء، مما يحسن توصيل الأكسجين إلى الانسجة ويعزز المناعة. 3. الرمان غني بالفيتامينات C وK والحديد، ويساعد الرمان في تكوين كرات الدم الحمراء ويوفر العناصر الغذائية المهمة أثناء الإصابة بحمى الضنك.

4. العدس يحتوي العدس على نسبة عالية من الحديد والبروتين والفولات، ويساعد في تخليق كرات الدم الحمراء ويوفر دفعة من الطاقة بالإضافة إلى زيادة عدد الصفائح الدموية أثناء التعافى من حمى الضنك. 5. بذور اليقطين غنية بالحديد والزنك والمغنيسيوم، بذور اليقطين تدعم إنتاج كرات الدم الحمراء وتساعد في تجديد مستويات الصفائح الدموية. 6. الجوافة غنية بالفيتامينات C و A، الجوافة تساعد على تكوين كرات الدم الحمراء وتعزز قدرة الجسم على مكافحة الالتهابات. 7. البروكلىغنى بالحديد ومضادات الأكسدة، ويعزز البروكلي إنتاج كرات الدم الحمراء ويعزز المناعة العامة. 8. البطيخ يساعد البطيخ المرطب والمليء بالفيتامينات A وC وB6 في الحفاظ على عدد كرات الدم الحمراء الصحي أثناء حمى الضنك. 9. الأرز البنىيحتوي الأرز البني على نسبة عالية من الحديد والمواد المغذية الأساسية، ويدعم إنتاج كرات الدم الحمراء ويوفر طاقة مستدامة للتعافى. 10. البرتقال البرتقال مصدر قوي لفيتامين C ومضادات الأكسدة، البرتقال يقوي جهاز المناعة ويساعد في إنتاج كرات الدم الحمراء.