شكرا لقرائتكم خبر عن عوامل تزيد من خطر الإصابة بمرض الخرف.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الزهايمر هو أحد أشكال مرض الخرف والأكثر شيوعًا بين الأشخاص، وترجع أسباب الإصابة به إلى عدة عوامل منها العامل الوراثى، والجينات التي تسبب تراكم البروتين الزائد في الدماغ، ولكن هناك أيضًا عوامل أخرى تزيد من خطر الإصابة بهذا المرض والتى شملت التدخين، وتناول الكحول، وارتفاع ضغط الدم وعدم ممارسة الرياضة ، وذلك وفقًا لما نشره موقع express البريطانى.

قال الدكتور روب جالواي بأن الخرف هو الحالة التي يخشاها أكثر مئات من المرضى عند تقدم السن، حيث أن الإصابة بهذا المرض يعنى أن الشخص يموت قبل سنوات من موت جسده نتيجة أنخفاض قدراته المعرفية، فى حين أوضحت الأبحاث أن هناك العديد من عوامل نمط الحياة التي يمكن أن تقلل أو تزيد من مخاطر إصابتك.

أثبتت دراسة حديثة أجراها مركز شيخوخة الدماغ الصحية في أستراليا، وجود صلة بين ارتفاع ضغط الدم والخرف، كما أكدت الدراسة أن هناك زيادة في خطر الإصابة بالخرف بنسبة 42% إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم دون علاج.

وأشار الباحثون إلى أن ارتفاع ضغط الدم يمكن أن يسبب انخفاض تدفق الدم إلى الدماغ، ما يؤدي إلى إتلاف خلايا الدماغ والتسبب في تكوين لويحات الأميلويد، موضحين أن الأشياء الأخرى التي تعمل على تحسين تدفق الدم إلى الدماغ من شأنها أن تقلل أيضًا من خطر الإصابة بمرض الزهايمر.

عوامل تزيد من خطر الإصابة بالخرف

وفى ذات السياق وجد الباحثون أن عدم ممارسة التمارين الرياضية يزيد من خطر الإصابة بالخرف بنسبة 40%.

في حين أن التدخين والسمنة والإصابة بالسكرى يزيد من خطر الإصابة بالخرف بنسبة 60%.

كما أن التعرض لتلوث الهواء يزيد من خطر الإصابة بنسبة 10 بالمائة.

وأظهرت الأبحاث أيضا أن شرب الكحول يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالخرف.

ومن جانبهم نصحى الأطباء الأشخاص من ممارسة الجرى خمس مرات على الأقل في الأسبوع، ويفحص ضغط دمه بانتظام وقد فقد بعض الوزن، مشيرين الى أن الناس أصبحوا يخشون الان الإصابة من مرض الخرف أكثر من السرطان.

لذلك قال الباحثون أنه يمكنك تقليل المخاطر بشكل كبير عن طريق القيام بعدد من الأشياء البسيطة لتفادى خطر الإصابة بالخرف، والتى شملت ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، وتناول الطعام الصحي حتى تحافظ على وزن صحي، وعدم التدخين، والتقليل من تناول الكحول ، مراقبة ضغط الدم باستمرار.