شكرا لقرائتكم خبر عن تورم البطن علامة تشير للإصابة بسرطان الكبد.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سرطان الكبد أحد السرطانات شيوعًا بين الأشخاص، ويرجع السبب الأساسى إلى الإصابة بأمراض الكبد المختلفة المتماثلة فى تليف الكبد وتشمع الكبد، حيث إن الاكتشاف المبكر لسرطان الكبد يعني علاجًا أسرع وفرصة أفضل للبقاء على قيد الحياة، ويوضح التقرير التالى ذلك، وفقًا لما نشره موقع express البريطانى.

قالت باميلا هيلي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الكبد البريطانية، إن أمراض الكبد هي أكبر عامل خطر للإصابة بسرطان الكبد، وذكرت هيئة الخدمات الصحية الوطنية أنه يتم تشخيص إصابة حوالي 6200 شخص بسرطان الكبد كل عام، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى أعلى نتيجة تعرض هؤلاء الأشخاص لعوامل تزيد من خطر الإصابة بالسرطان.

أعراض سرطان الكبد تشمل ما يلي:

.فقدان الوزن بشكل غير مبرر.

.فقدان الشهية.

.يتقيأ الدم.

.ألم أو تورم في البطن.

وتحث هيئة الخدمات الصحية الوطنية أي شخص يعانى من مثل هذه الأعراض بالذهاب على الفور إلى الطبيب المختص، وإجراء عدة فحوصات وتحاليل طبية لتشخيص الحالة.



وأطلقت هيئة الخدمات الصحية الوطنية حملة كبيرة لاكتشاف المزيد من الحالات مبكرًا، لاختبار الأشخاص الأكثر عرضة للخطر للإصابة بأمراض الكبد التى تؤدى بهم للإصابة إلى سرطان الكبد فيما بعد.

وقال البروفيسور بيتر جونسون، المدير السريري لقسم السرطان التابع لهيئة الخدمات الصحية الوطنية، إن هناك تزايدًا فى حالات سرطان الكبد عامًا بعد عام، ولكن اكتشافها مبكرًا يعطي أفضل فرصة لنجاح العلاج.

طرق الوقاية من خطر الإصابة بسرطان الكبدالحفاظ على وزن صحي

الابتعاد عن تناول الكحول.