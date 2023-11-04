شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أمراض تنتقل عن طريق الدم أبرزها فيروس سى والإيدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور مجدى الأكيابى، استشارى أمراض الدم جامعة القاهرة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "إن هناك 4 أمراض تنتقل عن طريق الدم ولابد من فحص الدم أولاً قبل نقله من شخص لشخص آخر، وهذه الأمراض هى:

1: فيروس الكبد الوبائى بوهو عدوى خطيرة تظهر أعراضه فى صورة ألم فى البطن، البول الداكن، الحمى، اصفرار لون البشرة، والغثيان والقى"، وتنتقل العدوى عن طريق الدم أو مشاركة الأبر الملوثة من شخص لشخص آخر.

2: فيروس الكبد سىويعتبر من أشهر الأمراض الفيروسية التى تهدد الحياة بالخطر إذا لم يتم علاجه فورًا، وتنتقل العدوى به في معظم الحالات من خلال التعرض للدم نتيجة لممارسات الحقن غير المأمونة والرعاية الصحية غير المأمونة وعمليات نقل الدم دون فحص وتعاطي المخدرات بالحقن.





3: فيروس نقص المناعة المكتسبة "الإيدز"وهو يسبب ألم شديد فى الجسم مع ارتفاع درجة الحرارة وتقرحات فى الفم والأعضاء التناسلية، وققد يتطور الأمر لأعراض أكثر خطورة، وهو ينتقل عن طريق الدم أو مشاركة الحقن الملوثة.

4: ميكروب الزهرىوهو من الأمراض الخطيرة التى تنتقل عن طريق الدم وقد تهدد الحياة بالخطر فى حالة إهمال علاجه.

وأضاف الأكيابى، وهناك أيضًا كم لا نهائى من الفيروسات التى تنتقل عن طريق الدم ولكنها تكون مكتسبة من البيئة ويمكن علاجها بطرق بسيطة، ولتفادى انتقال الأمراض عن طريق الدم فبعد التبرع يقوم المعمل بتحليل العينات وفحصها جيدة للتأكد من خلوها من أى فيروس وذلك يحقق أمان بنسبة 98% لتفادى العدوى ونقل الأمراض.