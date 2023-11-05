استشاري يحذر من التأثيرات السلبية لتداخل الأدوية على فاعلية العلاج

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-متابعات

حذر استشاري أمراض الكلى، الدكتورسعد الشهيب، من التأثيرات السلبية لتداخل مفعول الأدوية على فاعلية العلاج، أو حدوث آثار جانبية خطيرة.

وأشار «الشهيب» في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس» أنه يوصى بأن يتم إشراك الصيادلة الإكلينيكيين في الرعاية الصحية للمرضى، حيث يتمتعون بالمعرفة الخاصة بالأدوية وتأثيراتها وتفاعلاتها.

ولفت الشهيب إلى أنه يمكن وقوع خطأ خلال عملية زراعة الكلى إذا تم وصف دواء لعلاج الدرن من قبل شخص غير متخصص، حيث يمكن أن يؤدي هذا الدواء إلى تعطيل فعالية الأدوية المناعية، مما يؤدي إلى فشل الكلية المزروعة وفقدانها.