مختص: استنشاق الطفل للمواد المنظفة بغرفة مغلقة يعادل ضرر تدخين 3 سجائر

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-متابعات

حذّر رئيس مركز الإرشاد الأسري البيئي الدكتور فهد تركستاني، من مخاطر المواد المنظفة المخلوطة بشكل عشوائي وأضرارها على الأطفال.

وأوضح تركستاني، أن هناك دراسة بريطانية علمية تؤكد أن المنظفات التي تُستخدم داخل غرفة مغلقة النوافذ -في حال استنشقها طفل بعمر أقل من 5 سنوات- تُعادل ضرر تدخين 3 سجائر.